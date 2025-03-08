3 مواجهات تفتتح الجولة 20 من «الهواة»

في سهرة رمضانية تستأنف مواجهات دوري الدرجة الأولى «الهواة»، اليوم، الذي لا يعرف التوقف خلال أيام رمضان، وذلك بإقامة 3 مواجهات مثيرة عند الساعة العاشرة مساء في افتتاحية مواجهات الأسبوع الـ20 من المسابقة.

ويستقبل الظفرة، متصدر ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، ضيفه دبا الفجيرة في قمة منتظرة بملعب حمدان بن زايد في منطقة الظفرة، وفي الساحل الشرقي يستضيف الفجيرة، وصيف المسابقة بـ36 نقطة، فريق الحمرية الذي يتهدده خطر الهبوط لدوري الدرجة الثانية برصيد 14 نقطة.

كما يلتقي يونايتد فريق الذيد على أرضية ملعب مدينة دبي الرياضية، وغداً يلاقي الإمارات ضيفه حتا في قمة أيضاً، ويستضيف العربي على أرضية ملعبه في أم القيوين فريق غلف إف سي، ومصفوت ضد مجد.

حذر وتركيز

وبالعودة لأبرز مواجهات اليوم نجد أن الحذر سيكون طابع مباراة الظفرة صاحب المركز الأول الساعي إلى مواصلة سلسلة انتصاراته في المسابقة، والتي وصلت إلى 4 على التوالي بعد الفوز على كل من غلف إف سي ومجد وحتا والذيد، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام النواخذة الذي يرغب مدربه المواطن محمد الخديم في تقليص الفارق بينه وبين الظفرة إلى نقطتين حال تحقيق الفوز اليوم.

ويملك دبا 34 نقطة محتلاً بها المركز الثالث خلف الفجيرة الوصيف بـ36 نقطة، الذي يستقبل الحمرية في مباراة لن تكون سهلة على الطرفين، ففريق الفجيرة يسعى للفوز أولاً، ومن ثم انتظار نتيجة ملعب الظفرة، والتي تهم «الذئاب» كثيراً.

وفيما يتعلق بفريق الحمرية فلا يزال خطر الهبوط يتهدد «عنابي الهواة» القابع في المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة، وتعادل الحمرية في الجولة الماضية أمام غلف يونايتد بنتيجة 3-3، في وقت عاد فيه الفجيرة من ملعب الجزيرة الحمراء بثلاث نقاط غالية بعد الفوز على صاحب الأرض بهدفي الفرنسي ساندر بن بنبشير هداف مسابقة الهواة برصيد 15 هدفاً.

وضمن المباراة الثالثة خلال سهرة الليلة يسعى يونايتد، صاحب المركز السادس برصيد 27 نقطة، إلى تعويض هزيمته في الجولة الماضية أمام حتا 1 - 2، وذلك عندما يستقبل الذيد، التاسع برصيد 19 نقطة والخاسر هو الآخر أمام الظفرة على أرضية ملعبه.