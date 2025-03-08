«مدارس الإمارات الوطنية» يتأهل إلى ربع نهائي كأس منصور بن زايد

حجز فريق مدارس الإمارات الوطنية أول مقعد في ربع نهائي كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2025، بعدما قلب تأخره إلى فوز 2 - 1 على حساب فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية، ضمن مباريات الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى على ملعب فندق قصر الإمارات بأبوظبي.

وكان الأرشيف والمكتبة الوطنية قد تقدم بهدف رائع عن طريق جيان كلاودي، لكن فريق مدارس الإمارات الوطنية سرعان ما أدرك التعادل عبر الهداف أحمد سمير، ثم سجل خالد سالم الهدف الثاني.

في حين حقق المركز البحري الخاص فوزاً كبيراً على المركز الوطني للمناصحة بخماسية مقابل هدفين، لحساب المجموعة ذاتها، وجاءت الخماسية عن طريق فائز أحمد «هدفين»، وديسموند «هدفين»، وسيد إبراهيم، في حين سجل حمدان محمد المحرمي وعلي محمد الحمادي هدفي المركز الوطني للمناصحة.

وبنتائج المباراتين، ضمن فريق مدارس الإمارات الوطنية تأهله بعدما وصل إلى النقطة السادسة، وسيلعب المواجهة المقبلة بهدف حسم الصدارة أمام المركز الوطني للمناصحة الذي لا يملك في رصيده أي نقطة. ويواجه المركز البحري الخاص «3 نقاط» فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية صاحب النقاط الثلاث أيضاً، يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

جوائز الأفضل

وحصل أحمد سمير، لاعب مدارس الإمارات الوطنية، على جائزة رجل المباراة، المقدمة من «أروما دي لاموري» للعطور، أمام الأرشيف والمكتبة الوطنية.

واختارت اللجنة الفنية للبطولة لاعب المركز البحري الخاص، فائز أحمد، كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام المركز الوطني للمناصحة. من جانبه، أشاد النجم المصري طارق السعيد، مدرب مكتب الشؤون القانونية، بالنسخة الـ12 لبطولة كأس منصور بن زايد 2025، كونها تجمع مجموعة من اللاعبين أصحاب المستويات العالية من مختلف دول العالم.

وقال اللاعب السابق للمنتخب المصري وناديي الأهلي والزمالك إن هناك تطوراً ملحوظاً في مستويات البطولة التي ترتفع في كل عام عن النسخة التي تسبقها، والمنافسة رائعة والأجواء الأخوية والطيبة بين المشاركين، وما يميزها أيضاً هي الفعاليات المصاحبة للبطولة التي أضفت أجواء اجتماعية رمضانية مميزة.

وأضاف أن كأس منصور بن زايد لكرة القدم هي واحدة من أفضل وأقوى البطولات الرمضانية التي تقام في المنطقة، ويمكن اعتبارها أنها ليست بطولة رمضانية وحسب، وإنما حدث يجمع مجموعة من أفضل الفرق واللاعبين، سواء من السابقين أو الحاليين، مشيراً إلى أن كل المباريات صعبة، ويسعى مع فريق مكتب الشؤون القانونية إلى الوصول إلى الأدوار المتقدمة والمنافسة على اللقب.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد وفرت مشروبات باردة وساخنة للحضور مجاناً، إضافة إلى المأكولات الخفيفة، كما تم الكشف عن رصد جوائز قيمة للجماهير، علماً بأن البطولة تقام بمشاركة 16 فريقاً على ملعب فندق قصر الإمارات، وتستمر حتى 20 من مارس الجاري.