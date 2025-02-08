مرحلة الإياب لدوري الدرجة الأولى تنطلق اليوم بمباراتين

تنطلق اليوم مواجهات مرحلة إياب دوري الدرجة الأولى بإقامة مباراتين في غاية الأهمية، وذلك ضمن لقاءات الأسبوع 16، ويلتقي في الخامسة والثلث يونايتد بضيفه العربي وصيف المسابقة، في مباراة يسعى فيها الفريق الضيف إلى حصد النقاط الثلاث واعتلاء الصدارة التي يتربع عليها فريق الفجيرة برصيد 29 نقطة.

ويملك فارس أم القيوين 27 نقطة في المركز الثاني، وتعادل في اللقاء الماضي أمام الظفرة منافسه على الصعود دون أهداف، ولذلك يرغب في تحقيق الانتصار على يونايتد العنيد وصاحب المركز السادس برصيد 21 نقطة.

وفي اللقاء الثاني يستقبل فريق الظفرة «الثالث» برصيد 27 نقطة على أرضية ملعبه فريق غلف أف سي صاحب المركز الأخير برصيد 6 نقاط، وتبدو المباراة سهلة على الورق لصاحب الأرض، لكن غلف أف سي يتطلع إلى تحقيق المفاجأة والظفر بالنقاط الثلاث لمغادرة مركزه الحالي ضمن مؤخرة الترتيب وخسر الفريق مباراته في الجولة قبل الماضية أمام الفجيرة.

وفي بقية مباريات الجولة 16 تقام يوم الأحد المقبل 4 مواجهات تجمع الفجيرة ضد حتا في أقوى المواجهات، ويستقبل الحمرية فريق دبا الفجيرة، ويلتقي الإمارات بفريق مصفوت، وغلف يونايتد يواجه فريق الذيد.

ويتصدر الفجيرة ترتيب المسابقة برصيد 29 نقطة بفارق نقطتين عن العربي والظفرة، ويأتي في المركز الرابع والخامس فريقا حتا والنواخذة ولهما 25 نقطة، وعلى مستوى مؤخرة الترتيب يقبع غلف أف سي في المركز 14 برصيد 6 نقاط، ثم مجد برصيد 8 نقاط وغلف يونايتد في المركز الثاني عشر بعشر نقاط.