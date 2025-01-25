3 مباريات في انطلاقة الجولة 14 للهواة

تنطلق عند الساعة الخامسة و10 دقائق اليوم مواجهات الأسبوع 14 من دوري الدرجة الأولى بثلاث مباريات «كسر عظم»، حيث يلتقي الفجيرة وصيف المسابقة برصيد 23 نقطة ضيفه غلف أف سي صاحب المركز الأخير بـ 6 نقاط.

ويسعى الفجيرة لمشاركة العربي «26 نقطة» كعكة الصدارة، وذلك في أعقاب الانتصارات المتتالية لذئاب الفجيرة، والتي كان آخرها تحقيق الفوز على العربي بهدف دون رد في وقت خسر فيه غلف أف سي مباراته المهمة أمام غلف يونايتد صاحب المركز قبل الأخير بهدف أيضاً.

وفي اللقاء الثاني يحل الظفرة صاحب المركز الثالث برصيد 23 نقطة ضيفاً على مصفوت السابع بـ 14 نقطة والساعي إلى تضييق الفارق بينه وبين أندية المقدمة. وفي اللقاء الثالث يستقبل مجد صاحب المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط ضيفه غلف يونايتد الثالث عشر برصيد 7 نقاط.