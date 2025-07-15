"فيفا" يبدأ بيع تذاكر كأس العالم 2026 في سبتمبر المقبل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الثلاثاء عن بدء بيع تذاكر كأس العالم المقررة في أمريكا الشمالية العام المقبل وذلك عبر فتح باب التسجيل للقرعة الأولى في سبتمبر المقبل.

وتنطلق النهائيات في 11 يونيو 2026 في مكسيكو سيتي، وستُقام المباراة النهائية يوم 19 يوليو في نيويورك بولاية نيوجرزي.

وسيشارك 48 منتخبا في كأس العالم العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهو رقم قياسي، إذ ستشهد البطولة التي تقام كل أربع سنوات 104 مباريات مقابل 64 مباراة فقط في آخر مرة أقيمت فيها البطولة في قطر عام 2022. ومن المتوقّع أن يصل إجمالي عدد المشجعين في الملاعب إلى 6.5 مليون.

وذكر "فيفا" في بيان صادر اليوم "سيتم فتح التسجيل لقرعة التذاكر الأولى لكأس العالم 2026 يوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025" وحثّ المشجعين على زيارة موقع التذاكر التابع للفيفا اليوم من أجل تسجيل اهتمامهم وإنشاء بطاقة التعريف الشخصي الخاصة بالفيفا.

وقال جياني إنفانتينو رئيس "فيفا" "بعد النجاح الذي حقّقته بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، سيبلغ الحماس مستويات جديدة استعدادا لكأس العالم 2026".

واختتمت النسخة الافتتاحية الموسعة لكأس العالم للأندية يوم الأحد الماضي بتتويج تشيلسي الانجليزي باللقب بعد فوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي 3-صفر في النهائي.

وأضاف إنفانتينو "نتطلع قدما لاستقبال العالم مجددا في أمريكا الشمالية، إذ تستضيف كندا والمكسيك والولايات المتحدة الفعالية الرياضة الأكبر والأعظم على الإطلاق. "لذلك، ندعو المشجعين في كلّ أنحاء العالم إلى الاستعداد وحجز أماكنهم لأنّ الطلب عليها سيكون الأعلى في عالم الرياضة".

وشهد كأس العالم للأندية مشاركة 32 من أفضل الأندية في العالم وجذبت حوالي 2.5 مليون مشجع إلى 11 مدينة أمريكية.

