مواجهات ساخنة في افتتاح الأسبوع 13 من دوري الأولى

يحل العربي، متصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد 26 نقطة، ضيفاً على الفجيرة الثالث بـ20 نقطة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم، في أبرز مواجهات الأسبوع الـ13 من مسابقة دوري الهواة، ورفع كل من فارس أم القيوين وذئاب الفجيرة شعار الفوز خلال مباراة اليوم، التي يتوقع أن تحظى بحضور جماهيري كبير وذلك من واقع مركز الفريقين الحالي في سلم الترتيب.

وفي مباراة ثانية يبحث كل من الظفرة الرابع 20 نقطة وضيفه الإمارات الثامن بـ14 نقطة عن استعادة نغمة الفوز والتعويض بعد تعثر الفريقين في الجولات السابقة بهزيمة الظفرة أمام يونايتد بثلاثية نظيفة وخسارة الصقور ضد الفجيرة بنتيجة 1-2.

ولذلك فإن مباراة ملعب حمدان بن زايد في منطقة الظفرة لن تكون سهلة على مدرب كل فريق، حيث يسعى كلا الفريقين لتشديد الخناق على أندية الصدارة والظفر بالنقاط الثلاث.

وخلال اللقاء الثالث اليوم يرحل حتا المنتشي بانتصاراته الأخيرة وصاحب المركز الخامس برصيد 15 نقطة لملعب الجزيرة الحمراء «العاشر» برصيد 11 نقطة، ويسعى مدرب حتا محمد الجالبوت، لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها في الآونة الأخيرة والتي كان آخرها تحقيق الانتصار على الظفرة ودبا على التوالي، فيما يتطلع الجزيرة الحمراء لاستعادة النغمة بعد تعادله المثير قبل أسبوع ضد فريق مجد بهدف لكل فريق.