محمد بن زايد يهنئ حمد بن عيسى بفوز البحرين بـ "خليجي 26"

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات "حفظه الله أخاه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، بفوز منتخب البحرين بـ "خليجي 26".

وأشاد سموه بالأداء المتميز والروح العالية للمنتخبين، البحريني والعماني، والتنظيم الناجح للبطولة من قبل الكويت الشقيقة، متمنياً سموه للجميع التوفيق في المنافسات المقبلة.

ودون سموه في حسابه عبر منصة " إكس" : "أبارك لأخي الملك حمد بن عيسى والأشقاء في البحرين الفوز بـ "خليجي 26" وأشيد بالأداء المتميز والروح العالية للمنتخبين، البحريني والعماني، والتنظيم الناجح للبطولة من قبل الكويت الشقيقة، وتمنياتي للجميع بالتوفيق في المنافسات المقبلة".