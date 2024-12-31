الاتحاد المصري يعلن إنهاء تعاقد البرازيلي ميكالي مدرب منتخب الشباب

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة التوصل إلى اتفاق مع البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب منتخب الشباب لإنهاء تعاقده وحصوله على مستحقاته المالية والتي تتضمن ثلاثة أشهر كشرط جزائي.

وقال الاتحاد عبر صفحته على موقع فيسبوك اليوم الثلاثاء إن الاتفاق "نص على أن يحصل المدرب على الشرط الجزائي مقسما على ستة أقساط شهرية اعتبارا من أول فبراير المقبل".

وعرض مجلس إدارة الاتحاد على المدرب البرازيلي (55 عاما) تخفيض راتبه، البالغ 117 ألف و500 دولار شهريا شاملا الضرائب المستحقة عليه بخلاف تكاليف الإقامة وثماني تذاكر سفر سنويا للبرازيل على درجة رجال الأعمال، إلى النصف ليتناسب مع مهمته كمدرب لمنتخب تحت السن.

لكن ميكالي عرض التنازل عن 15 ألف دولار فقط، وهو ما رفضه الاتحاد المصري الذي رأى أن راتب المدرب يظل مبالغا فيه مقارنة بالمهمة التي يتولاها.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد المصري تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد عام 2005 في اجتماعه المقبل الذي لم يتحدد موعده بعد.

واتفق الاتحاد السابق في سبتمبر الماضي مع ميكالي لقيادة منتخب الشباب، مواليد 2005، ساعيا للحصول على ميدالية في أولمبياد لوس انجليس 2028.

وقاد المدرب البرازيلي منتخب مصر لبلوغ المربع الذهبي في أولمبياد باريس 2024 لكنه فقد الميدالية البرونزية لصالح منتخب المغرب.