رئيس الاتحاد اليمني: خرجنا من عنق الزجاجة بالانتصار الأول في كأس الخليج

قال الشيخ أحمد صالح العيسى رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم إن منتخب بلاده "خرج من عنق الزجاجة" بعدما حقق أول انتصار في تاريخ مشاركاته في بطولة كأس الخليج عندما فاز اليوم السبت 2-1 على البحرين في (خليجي 26) المقامة بالكويت، في مشاركته رقم 11 بالبطولة.

ورغم توديع اليمن للبطولة من دور المجموعات بعد احتلال المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، فإن الفوز على البحرين يحمل معه نكهة خاصة للجمهور المحلي المبتهج بذلك الانتصار.

وخسر اليمن المباراة الأولى 1-صفر أمام العراق، قبل أن يفرط في تقدمه 2-صفر أمام السعودية ليخسر 3-2 في الجولة الثانية.

واستفاد اليمن من هدف سجله إبراهيم الختال مدافع البحرين بالخطأ في مرمى فريقه في الشوط الأول، قبل أن يحسم المدافع هارون الزبيدي فوز فريقه في أواخر الشوط الثاني.

وبدأ اليمن مشاركاته بكأس الخليج في عام 2003 بعد انضمامه إلى اتحاد كأس الخليج للعبة، لكنه ظل يبحث عن أول فوز له منذ ذلك الحين.

وعبر رئيس الاتحاد اليمني عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه الفريق.

وقال مخاطبا لاعبي الفريق في الكويت "نحن سعداء بما قدمتموه في البطولة، ظهرتم بمستوى مشرف للكرة اليمنية في المباريات الثلاث، وأثبتم أن اليمن بخير وزاخر بالمواهب والنجوم رغم مآسي الحرب".

وأضاف "هذا الجيل من اللاعبين أخرج اليمن من عنق الزجاجة، وأنهى العقدة التي كنا نعاني منها في مشاركاتنا السابقة بالبطولة وعدم تحقيق أي فوز".

ووجه العيسى بصرف مكافأة قدرها ثلاثة آلاف دولار لكل لاعب وعضو في الجهازين الفني والإداري للفريق.

وقال رامي سعيد علي، وهو مواطن يمني في عدن لرويترز "نبارك للاعبي منتخبنا الوطني وجماهيرنا الوفية التي دعمت الفريق بقوة في ملاعب الكويت وكان لها مفعول السحر في تحقيق أول انتصار في كأس الخليج.

"هذه مشاركة مشرفة تعد الأبرز لمنتخب اليمن في بطولات الخليج، وبإذن الله سيكون هذا الفوز حافزا لمزيد من الانتصارات".

وأضاف أن هذا الفوز التاريخي كان مهما لإدخال البسمة والفرحة على الجماهير اليمنية وسيخفف عنها ولو مؤقتا آثار ومآسي الصراع في بلدهم الذي يعاني ويلات الحرب منذ عشر سنوات.