بحث تغيير موعد مباراتي قبل نهائي خليجي 26

يعقد الاتحاد الخليجي لكرة القدم اجتماعا عاجلا اليوم السبت يدرس خلاله تغيير مواعيد مباراتي قبل النهائي والمباراة النهائية من بطولة كأس الخليج (خليجي 26).

وكان من المقرر أن تلعب السعودية أمام عُمان يوم الثلاثاء المقبل، على أن تلعب الكويت مستضيفة البطولة مع البحرين في نفس اليوم.

وقال الاتحاد الخليجي إن الاجتماع يأتي نظرا للطلب الكبير على تذاكر مباراتي قبل النهائي وتلبية لرغبة الجماهير الخليجية بحضور المواجهتين في الملعب.

وأضاف أن الطلب الكبير على التذاكر قد لا يكون مناسبا لإقامة قبل النهائي على استاد جابر الحمد المبارك في الصليبخات.

والمقترح المقدم هو إقامة مباراة السعودية وعُمان يوم الثلاثاء المقبل على استاد جابر الأحمد الدولي، على أن تقام مباراة الكويت والبحرين في الأول من يناير 2025 على نفس الملعب.

ويضيف المقترح أن يتم ترحيل المباراة النهائية إلى يوم السبت الرابع من يناير ، بدلا من يوم الجمعة.