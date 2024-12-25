مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024

كشفت قناة "ايه آر دي" الألمانية، عن المباراة الأكثر مشاهدة في ألمانيا هذا العام، وهي مباراة دور الثمانية بكأس أمم أوروبا 2024 بين منتخبي ألمانيا وإٍسبانيا.

وشاهد ما يقرب من 1ر27 مليون شخص المباراة عبر بث مباشر في "ايه آر دي" في الخامس من يوليو الماضي، وبلغت حصة السوق 9ر80 %، والتي شهدت خروج المنتخب الألماني من البطولة التي استضافتها بلاده بعد الخسارة بنتيجة 1/2 أمام منتخب إسبانيا الذي توج باللقب فيما بعد.

وسيطرت مباريات كرة القدم للسيدات على القائمة في 2022 و2023، حيث تواجد المنتخب الألماني للسيدات على قمة المباريات الأكثر مشاهدة عبر الهواء، فيما لم ينجح منتخب الرجال في أن تصل مبارياته لقائمة أعلى 50 مباراة مشاهدة، وذلك بسبب الخروج المبكر للفريق من نسختي كأس العالم 2018 و2022 في روسيا وقطر على الترتيب.

وقال أكسيل بالكاوسكي، رئيس قطاع الرياضة بالقناة: "بطولة أمم أوروبا التي أقيمت في ألمانيا كانت ذات تأثير بالغ، ومليئة بالمتعة للمشاهدين".

ولم تصل أكثر من 20 مباراة لم يشارك فيها المنتخب الألماني إلى 10 ملايين مشاهد، فيما جذبت المباراة النهائية بين إسبانيا وإنجلترا 4ر22 مليون مشاهد.

وأضاف بالكاوسكي: "كان ذلك دليلا مثيرا للاعجاب بقوة كرة القدم في مثل تلك البطولات".

وكانت الرياضة الأخرى الأكثر نجاحا بعد كرة القدم، مثلما كان الحال في العام الماضي، هي كرة اليد.

وكانت خمس مباريات للمنتخب الألماني في بطولة أمم أوروبا، من ضمن أكثر 50 مباراة لاقت نجاحاً كبيراً في البث المباشر في الرياضة هذا العام، بما في ذلك الخسارة أمام الدنمارك في قبل النهائي والتي جذبت 8ر9 ملايين مشاهد لتحتل المركز 29.

وكانت دورة الألعاب الأولمبية الصيفية حدثا جذب العديد من الأرقام، حيث شاهد 4ر10 مليون مشاهد حفل الافتتاح عبر قناة "زد دي إف" والتي حظيت بأعلى تقييم في باريس، واستمر الحفل لمدة أربع ساعات وهو يحتل المركز 26 في الترتيب.