الكويت تتعادل مع عمان في افتتاح خليجي 26

سجل عصام الصبحي مهاجم عمان هدفا قرب نهاية الشوط الأول ليلغي هدف يوسف ناصر في التعادل 1-1 مع الكويت مستضيفة البطولة في افتتاح كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 26) اليوم السبت.

وفي مباراة مثيرة بالمجموعة الأولى حضرها أكثر من 42 ألف متفرج على ملعب جابر الأحمد الدولي، بعد حفل افتتاح دام لنحو 20 دقيقة، سيطرت الكويت على اللعب قبل أن تتقدم عن طريق ضربة رأس من ناصر في الدقيقة 34.

وبدا أن الكويت في طريقها لتعزيز التقدم، لكن محمد دحام أهدر فرصة خطيرة من مدى قريب قبل أن يتمكن الصبحي من إدراك التعادل لعمان بعدها مباشرة في الدقيقة 42.

وكادت عمان أن تسجل الهدف الثاني لكن العارضة وقفت أمامها بعد محاولة مزدوجة من أحمد الخميسي وزاهر الأغبري قبل الاستراحة.

وسيطرت عمان في الشوط الثاني، لكنها لم تتمكن من هز شباك صاحبة الأرض لتنتهي المباراة بالتعادل.