العراق يمنع طائرة منتخب إيران لكرة القدم من الهبوط في البصرة بسبب العقوبات الأمريكية

قال مسؤولان في مطار البصرة إن العراق منع طائرة تقل المنتخب الإيراني لكرة القدم من الهبوط في المطار اليوم الثلاثاء، بناء على قرار سلطة الطيران المدني العراقي المرتبط بعقوبات أمريكية مفروضة على شركات الطيران الإيرانية.

وذكر مسؤول في القنصلية الإيرانية في البصرة ⁠أن الطائرة عادت إلى إيران وهبطت في مطار عبادان، وأن المنتخب سيسافر برا إلى البصرة.

وتوجه المنتخب إلى البصرة للمشاركة في بطولة تضم أربع منتخبات، العراقي واللبناني والفلسطيني والإيراني.

وقال مسؤول في الطيران المدني إن العراق اتخذ هذا القرار لأنه لا يمكنه المخاطرة بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على شركات الطيران الإيرانية.

ويسلط هذا الضوء على التأثير المتزايد للعقوبات الأمريكية على عمليات الطيران الإيرانية في العراق. وأعلنت واشنطن فرض عقوبات على أي شركات عالمية تتعامل مع شركات الطيران الإيرانية ⁠بعد 23 سبتمبر أيلول بهدف منع أسطول الطيران المدني الإيراني بأكمله من السفر حول العالم.

وأمر العراق في ⁠سبتمبر ⁠ بتعليق الرحلات الجوية الإيرانية إلى مطار بغداد بعدما هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات ثانوية على المطارات ⁠ومقدمي الخدمات الذين يتعاملون مع شركات الطيران الإيرانية.