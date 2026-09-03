أكرا رايح جاي.. ما قصة كارلوس كيروش مع غانا؟

أعاد الاتحاد الغاني لكرة القدم تعيين ‌البرتغالي ​كارلوس كيروش مدرباً للمنتخب الوطني لفترة غير محددة، بعد شهرين فقط من استقالته عقب مشاركة الفريق في كأس العالم.

وكان المدرب المخضرم، الذي ⁠سبق له الإشراف على منتخبات إيران والبرتغال وكولومبيا ومصر، قد قاد منتخب غانا، الملقب "النجوم السوداء"، إلى دور ‌32 من كأس العالم، رغم أنه لم يمتلك سوى بضعة أشهر لإعداد ‌الفريق قبل انطلاق البطولة.

وقال الاتحاد ‌الغاني لكرة القدم في بيان ‌إن المدرب البرتغالي البالغ ‌من العمر 73 عاما "سيبدأ مهمة جديدة مع ​المنتخب الوطني اعتبارا ‌من ​فترة التوقف الدولي المقبلة".

وأضاف ⁠البيان "يعتقد الاتحاد الغاني لكرة القدم أن الخبرة الدولية الواسعة لكيروش، إلى ​جانب ⁠كفاءته ⁠الفنية ومعرفته الجيدة بمنتخب النجوم السوداء، تضعه في موقع مثالي لقيادة الفريق خلال ⁠هذه المرحلة الجديدة".

وتابع "سيتم الإعلان في الوقت المناسب عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالمهمة الجديدة والبرنامج المقبل للمنتخب".

ومن المقرر أن يخوض منتخب غانا ‌مواجهتين ذهابا وإيابا أمام ساحل العاج ضمن تصفيات ​كأس الأمم الأفريقية 2027، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة الممتدة من 21 سبتمبر إلى السادس من ​أكتوبر.





