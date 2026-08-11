ترامب يحذر فيفا: إقالة إنفانتينو "خطأ فادحاً"

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من ارتكاب "خطأ فادح" حال إقالة جياني إنفانتينو من رئاسة الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية.

ويواجه إنفانتينو ضغوطاً متزايدة بعدما فشلت خطته لبيع حصص في بطولة كأس العالم للرجال لمستثمرين من القطاع الخاص.

ولكن ترامب قال في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، إن إقالة رئيس فيفا ستكون خطوة مكلفة.

وكتب الرئيس الأمريكي :"سيرتكب فيفا خطأ فادحاً إذا فكر، لأي سبب من الأسباب، حتى في استبدال الرئيس جياني إنفانتينو".

وأضاف :"إنه رائع، بعدما أشرف للتو على أنجح نسخة لكأس العالم على الإطلاق، بفارق أربعة أضعاف".

وتابع: "إذا رحل، فلن تكون البطولة ناجحة أو مربحة بالقدر نفسه مرة أخرى!".

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) واتحادين قاريين آخرين أجروا محادثات أولية بشأن تنظيم مسابقات بأنفسهم، وسط موجة الغضب المتزايدة ضد رئيس فيفا الذي يواجه أزمة متصاعدة.

واتهم كل من يويفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، الذي يشرف على كرة القدم في منطقة الكاريبي وأمريكا الشمالية والوسطى، إنفانتينو بـ"الخداع".

ومن المفهوم أن هذه الاتحادات ترغب في منح إنفانتينو فرصة للاستقالة ومغادرة منصبه بصورة تحفظ له كرامته، دون السعي لإعادة انتخابه في مارس المقبل، لكنها في الوقت نفسه تريد حماية نفسها من تداعيات الأزمة المتفاقمة.

وسبق ليويفا أن هدد بمقاطعة مسابقات فيفا.

وكان إنفانتينو اعتذر عن مقترحه لإنشاء شركة "فيفا فوروارد إنتربرايز" لتتولى إدارة الجوانب التجارية والتشغيلية لمسابقات فيفا، مع طرح فكرة بيع نحو 20% من أسهمها لمستثمرين من القطاع الخاص.

ودعت رسالة مفتوحة وقع عليها رؤساء يويفا والاتحاد الآسيوي وكونكاكاف، فيفا إلى إجراء مراجعة مستقلة لخطة إنفانتينو، دون الإشارة إلى رئيس فيفا بالاسم.