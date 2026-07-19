ماذا قال زيدان للحكم بعد نطحته الشهيرة؟.. إليزوندو يكشف السر بعد عقدين

كشف الحكم الأرجنتيني هوراسيو إليزوندو تفاصيل جديدة عن واقعة طرد الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان في نهائي كأس العالم 2006، موضحاً لأول مرة ما قاله قائد منتخب فرنسا له بعد النطحة الشهيرة التي وجهها للإيطالي ماركو ماتيراتزي، في واحدة من أكثر اللحظات إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم.

وشهد نهائي مونديال 2006 في برلين تعادل فرنسا وإيطاليا بنتيجة 1-1، بعدما افتتح زيدان التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة، قبل أن يدرك ماتيراتزي التعادل بعد 12 دقيقة برأسية إثر ركلة ركنية نفذها أندريا بيرلو.

واستمر التعادل حتى الوقت الإضافي، عندما وقعت الحادثة الشهيرة في الدقيقة 110، بعدما نطح زيدان منافسه، ليشهر إليزوندو البطاقة الحمراء في وجهه، قبل أن تحسم إيطاليا اللقب بركلات الترجيح عقب إهدار ديفيد تريزيغيه ركلته.

وفي تصريحات لصحيفة "لا غازيتا" بعد مرور 20 عاماً على المباراة، أوضح إليزوندو أنه لم يشاهد الواقعة بنفسه، إذ كان يتابع اللعب في منطقة أخرى من الملعب، بينما رصد الحكم الرابع لويس ميدينا كانتاليخو ما حدث وأبلغه بأن زيدان اعتدى على ماتيراتزي، مؤكداً أن العقوبة المستحقة هي الطرد المباشر.

وقال إليزوندو: "رأيت ماتيراتزي على الأرض ولم ينهض، فأوقفت اللعب وسألت مساعدي الحكم عما حدث، لكن كليهما أكد أنه لم ير شيئًا. عندها أخبرني الحكم الرابع أن زيدان نطح ماتيراتزي برأسه، وأكد أنها بطاقة حمراء".

وأضاف الحكم الأرجنتيني أنه تعمد التحدث مع مساعده قبل إشهار البطاقة، رغم أن المساعدين لم يشاهدا الواقعة، لإظهار أن القرار جاء بعد التشاور بين طاقم التحكيم، موضحاً: "بدأت أتحدث مع المساعد متظاهراً بأنه يعلم ما حدث، ثم استدرت وأشهرت البطاقة الحمراء.".

وكشف إليزوندو عن الحوار القصير الذي دار بينه وبين زيدان بعد قرار الطرد، قائلاً: "كنت فضولياً لمعرفة ردة فعله، وعندما رآني أتجه نحوه والبطاقة في يدي، بدأ في خلع شارة القيادة. وعندما كنت على وشك تدوين اسمه، لمس كتفي وقال: اهدأ، البطاقة الحمراء صحيحة، لكن ألم تسمع أو ترَ ما حدث من قبل؟".

وأشار الحكم إلى أنه سأله عما يقصده، لكنه لم يتلق أي إجابة، إذ أدار زيدان ظهره وغادر أرض الملعب، في إشارة إلى أن اللاعب الفرنسي كان يقصد الاستفزاز الذي تعرض له من ماتيراتزي قبل الواقعة.

وكان المدافع الإيطالي قد صرح لاحقاً بأنه استفز زيدان خلال المباراة، بعدما عرض عليه الأخير قميصه، ليرد قائلاً إنه يفضل شقيقته، وهو ما أشعل غضب قائد المنتخب الفرنسي.

ورغم اعتذار زيدان لاحقًا عن تصرفه، فإنه أكد أنه لا يشعر بالندم، قائلاً: "أعتذر لكل الأطفال الذين شاهدوا ما حدث، فلم يكن هناك مبرر لما فعلته، لكنني لا أندم، لأن الندم يعني أن ما قيل لي كان صحيحاً".

وأسدل زيدان الستار على مسيرته الكروية بتلك المباراة، التي بقيت النطحة الشهيرة خلالها واحدة من أكثر اللقطات رسوخًا في ذاكرة نهائيات كأس العالم.