الأندية الأكثر تمثيلاً باللاعبين في تاريخ كأس العالم

كشف موقع "Gato Mestre" البرازيلي عن قائمة الأندية الأكثر تمثيلاً للاعبين في تاريخ بطولات كأس العالم، والتي شهدت مشاركة أكثر من 12 ألف لاعب ينتمون إلى 1590 نادياً مختلفاً عبر 23 نسخة من البطولة.

وتصدر نادي برشلونة الإسباني القائمة التاريخية بعدما مثله 161 لاعباً في نهائيات كأس العالم على مر النسخ السابقة، متفوقاً على يوفنتوس الإيطالي الذي حل ثانياً بـ143 لاعباً، فيما جاء ريال مدريد في المركز الثالث بـ140 لاعباً.

واحتل بايرن ميونخ الألماني المركز الرابع بعدما شارك 139 لاعباً من صفوفه في المونديال، متقدماً على إنتر الإيطالي الذي مثله 134 لاعباً، كما ضمت القائمة مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز السادس بـ124 لاعباً، يليه ميلان بـ117 لاعباً.

وفي المراكز التالية، جاء أرسنال بـ101 لاعب، وليفربول بـ100 لاعب، بينما حل تشيلسي عاشراً بـ97 لاعباً شاركوا في بطولات كأس العالم.

وتعكس هذه الأرقام المكانة التاريخية التي تتمتع بها الأندية الأوروبية الكبرى في تطوير وإعداد اللاعبين الدوليين، إذ شكلت على مدار عقود المصدر الأبرز للنجوم الذين مثلوا منتخباتهم في أكبر بطولة كروية على مستوى العالم.