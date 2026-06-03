قبل مباراتهما الودية يوم الأحد.. تعرّف إلى تاريخ مواجهات مصر والبرازيل

يواجه المنتخب المصري لكرة القدم نظيره البرازيلي (راقصي السامبا) ودياً يوم الأحد المقبل في ولاية أوهايو الأمريكية، وذلك ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2026.

وتنطلق بطولة كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل وتستضيفها كل من أمريكا وكندا والمكسيك.

وتواجه المنتخبان تاريخياً في 6 مباريات، كانت 5 منها ودية وواحدة رسمية، وكان الفوز فيها جميعاً من نصيب المنتخب الأمريكي الجنوبي.

التقى المنتخبان 3 مرات عام 1960، ووقتها فازت البرازيل 5-0 و3-1 و3-0 في القاهرة، فيما كانت المواجهة الرابعة أيضاً في القاهرة عام 1963 وخسرتها مصر 1-0.

أما المباراة الرسمية الوحيدة بين المنتخبين كانت في كأس القارات عام 2009، وفازت البرازيل بنتيجة 4-3، وعاد المنتخبان والتقيا ودياً عام 2011 وفازت البرازيل أيضاً بنتيجة 2-0.