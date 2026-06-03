جدول ومواعيد مباريات المنتخبات العربية في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تستعد 8 منتخبات عربية لخوض تحد جديد في كأس العالم 2026، وسط طموحات كبيرة بتحقيق نتائج مميزة والتأهل إلى الأدوار الإقصائية. وفيما يلي نستعرض مجموعات ومباريات المنتخبات العربية في الدور الأول.

جدول ومواعيد مباريات مصر في كأس العالم 2026 ومجموعتها:

•t15 يونيو: بلجيكا ضد مصر – سياتل ستيديوم – التوقيت: الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات و10 مساء بتوقيت مصر

القناة الناقلة: bein sports mena max 1

•t21 يونيو: نيوزيلندا ضد مصر – بي سي بليس فانكوفر- التوقيت: 5:00 صباحاً بتوقيت الإمارات و4:00 صباحاً بتوقيت مصر

القناة الناقلة: bein sports mena max 1

•t26 يونيو: مصر ضد إيران – سياتل ستيديوم - التوقيت: 7:00 صباحاً بتوقيت الإمارات و6:00 صباحاً بتوقيت مصر

القناة الناقلة: bein sports mena max 1

جدول ومواعيد مباريات الأردن في كأس العالم 2026 ومجموعتها:

•t17 يونيو: النمسا ضد الأردن – سان فرانسيسكو باي أرينا ستيديوم – التوقيت: 8 صباحاً بتوقيت الإمارات

القناة الناقلة: bein sports mena max 1

•t23 يونيو: الأردن ضد الجزائر – سان فرانسيسكو باي أرينا ستيديوم - التوقيت: 7 صباحاً بتوقيت الإمارات

القناة الناقلة: bein sports mena max 1

•t28 يونيو: الأردن ضد الأرجنتين – دالاس ستيديوم - التوقيت: 6 صباحاً بتوقيت الإمارات

القناة الناقلة: bein sports mena max 1

جدول ومواعيد مباريات الجزائر في كأس العالم 2026 ومجموعتها:

•t17 يونيو: الأرجنتين ضد الجزائر – ملعب كانساس سيتي – التوقيت: 5 صباحاً بتوقيت الإمارات

القناة الناقلة: bein sports mena max 1

•t23 يونيو: الأردن ضد الجزائر – ملعب سان فرانسيسكو باي أرينا - التوقيت: 7 صباحاً بتوقيت الإمارات

القناة الناقلة: bein sports mena max 1

•t28 يونيو: الجزائر ضد النمسا – ملعب كانساس سيتي - التوقيت: 6 صباحاً بتوقيت الإمارات

القناة الناقلة: bein sports mena max 1

جدول ومواعيد مباريات تونس في كأس العالم 2026 ومجموعتها:

•t15 يونيو: السويد ضد تونس – إستاديو مونتيري - التوقيت: 6 صباحاً بتوقيت الإمارات

القناة الناقلة: bein sports mena max 1

•t20 يونيو: تونس ضد اليابان – إستاديو مونتيري - التوقيت: 8 صباحاً بتوقيت الإمارات

القناة الناقلة: bein sports mena max 1

•t25 يونيو: تونس ضد هولندا – كانساس سيتي ستيديوم - التوقيت: 3 صباحاً بتوقيت الإمارات

القناة الناقلة: bein sports mena max 1

جدول ومواعيد مباريات العراق في كأس العالم 2026 ومجموعتها:

•t16 يونيو: العراق ضد النرويج – استاد بوسطن - التوقيت: 2 صباحاً بتوقيت الإمارات

القناة الناقلة: bein sports mena max 1

•t22 يونيو: فرنسا ضد العراق – استاد فيلادلفيا - التوقيت: 1 صباحاً بتوقيت الإمارات

القناة الناقلة: bein sports mena max 1

•t26 يونيو: السنغال ضد العراق – استاد تورونتو - التوقيت: 11 مساء بتوقيت الإمارات

القناة الناقلة: bein sports mena max 1

جدول ومواعيد مباريات المغرب في كأس العالم 2026 ومجموعتها:

•t13 يونيو: البرازيل ضد المغرب – ملعب نيويورك نيوجيرسي – التوقيت: 2 صباحا بتوقيت الإمارات

القناة الناقلة: bein sports mena max 1

•t19 يونيو: اسكتلندا ضد المغرب – ملعب بوسطن – التوقيت: 2 صباحاً

بتوقيت الإمارات

القناة الناقلة: bein sports mena max 1

•t24 يونيو: المغرب ضد هايتي – ملعب أتلانتا – التوقيت: 2 صباحا

بتوقيت الإمارات

القناة الناقلة: bein sports mena max 1

جدول ومواعيد مباريات السعودية في كأس العالم 2026 ومجموعتها:

•t15 يونيو: السعودية ضد أوروغواي – ملعب ميامي - التوقيت: 2 صباحاً بتوقيت الإمارات

القناة الناقلة: bein sports mena max 1

•t21 يونيو: إسبانيا ضد السعودية – ملعب أتلانتا - التوقيت: 8 مساء بتوقيت الإمارات

القناة الناقلة: bein sports mena max 1

•t27 يونيو: الرأس الأخضر ضد السعودية – ملعب هيوستن - التوقيت: 4 صباحاً بتوقيت الإمارات

القناة الناقلة: bein sports mena max 1

جدول ومواعيد مباريات قطر في كأس العالم 2026 ومجموعتها:

•t13 يونيو: قطر ضد سويسرا – ملعب فرانسيسكو باي أرينا - التوقيت: 11 مساء بتوقيت الإمارات

القناة الناقلة: bein sports mena max 1

•t18 يونيو: كندا ضد قطر – ملعب بي سي بليس فانكوفر - التوقيت: 2 صباحاً بتوقيت الإمارات

القناة الناقلة: bein sports mena max 1

•t24 يونيو: البوسنة والهرسك ضد قطر – ملعب سياتل - التوقيت: 11 مساء بتوقيت الإمارات

القناة الناقلة: bein sports mena max 1