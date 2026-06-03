9 أهداف وأكثر.. أكبر النتائج في تاريخ كأس العالم

شهدت نهائيات كأس العالم عبر تاريخها عدداً من الانتصارات الساحقة، وصل أكبرها إلى فارق 9 أهداف، وهو الإنجاز الذي تحقق ثلاث مرات، كانت المجر طرفاً فيه مرتين.

ففي النسخة الخامسة من البطولة عام 1954، أكدت منتخب المجر مكانتها كأحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب، بعدما افتتحت مشوارها بفوز كاسح على منتخب جمهورية كوريا بنتيجة 9-0 في مدينة زيورخ.

وشهد اللقاء تسجيل كل من بيتر بالوتاش وفيرنتس بوشكاش هدفين لكل منهما، بينما أحرز ساندور كوتشيس "هاتريك".

وبعد 20 عاماً، تكرر الفارق ذاته في نسخة 1974، عندما حقق منتخب يوغوسلافيا فوزاً عريضاً على منتخب زائير بنتيجة 9-0 في مدينة غلزنكيرشن، في مباراة برز خلالها كل من دراغان دزاجيتش ودوشان باييفيتش.

وعادت المجر لتسجل واحدة من أكبر النتائج في تاريخ البطولة خلال نسخة 1982، بعدما اكتسحت منتخب السلفادور بنتيجة 10-1 في مدينة إلتشي، في لقاء شهد تسجيل لازلو كيس هاتريك تاريخياً عقب مشاركته بديلاً من مقاعد الاحتياط.