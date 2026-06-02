إسبانيا بطلة كأس العالم 2026

أظهرت توقعات الحاسوب العملاق التابع لشبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في الإحصاءات أن المنتخب الإسباني يتصدر قائمة المرشحين للتتويج بلقب كأس العالم 2026، وذلك بعد إجراء 10 آلاف محاكاة للبطولة باستخدام نماذج متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

ووفقاً لهذه النتائج، نجحت إسبانيا في إحراز اللقب في 16.1% من السيناريوهات التي تمت محاكاتها، لتحتل المركز الأول بين جميع المنتخبات المشاركة.

وجاء المنتخب الفرنسي في المركز الثاني بنسبة 13%، ليكون أبرز منافسي "الماتادور" الإسباني على اللقب، بينما حل المنتخبان الإنجليزي والأرجنتيني، حامل اللقب، خلفهما مباشرة بعدما تجاوزت نسبة فوز كل منهما حاجز 10% في عمليات المحاكاة.

ويعكس هذا التفوق الواضح للرباعي الأول ما يمتلكه من تاريخ كروي عريق وإمكانات فنية وبشرية كبيرة عززت من فرصه في التوقعات الإحصائية.

أما بقية المراكز المتقدمة، فاحتل المنتخب البرتغالي المرتبة الخامسة، في حين شهد التصنيف تراجعاً لافتاً لكل من البرازيل وألمانيا إلى المركزين السادس والسابع، تلاهما المنتخب الهولندي في المركز الثامن.