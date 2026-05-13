أمريكا تلغي شرط الضمان المالي لحاملي تذاكر كأس العالم

أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب أنها لن تفرض على المشجعين من دول معينة من حاملي تذاكر مباريات كأس العالم لكرة القدم، دفع ضمان مالي باهظ لدخول الولايات المتحدة، بحسب وكالة أسوشيتد برس اليوم الأربعاء.
وبدأت الإدارة الأمريكية العام الماضي إلزام زوارها من بعض الدول بدفع ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرات سياحية إلى الولايات المتحدة، مبررة ذلك بأن هذا المبلغ الكبير ضروري لمنع تجاوز مدة الإقامة المسموح بها.
وتخضع خمسون دولة حالياً لشرط الضمان المالي، الذي تم توسيعه هذا العام .
ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الأمن الداخلي على الفور على طلبات التعليق.