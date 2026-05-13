أمريكا تلغي شرط الضمان المالي لحاملي تذاكر كأس العالم

أعلنت إدارة الرئيس دونالد ⁠ترامب أنها لن تفرض على المشجعين من دول معينة من حاملي ‌تذاكر مباريات كأس العالم لكرة القدم، ‌دفع ضمان مالي باهظ لدخول ‌الولايات المتحدة، بحسب ​وكالة أسوشيتد برس اليوم الأربعاء.

وبدأت الإدارة ‌الأمريكية العام ‌الماضي إلزام زوارها من بعض الدول ​بدفع ضمان ‌مالي ​يصل إلى ⁠15 ألف دولار للحصول على تأشيرات سياحية ​إلى ⁠الولايات المتحدة، ⁠مبررة ذلك بأن هذا المبلغ الكبير ضروري ⁠لمنع تجاوز مدة الإقامة المسموح بها.

وتخضع خمسون دولة حالياً لشرط الضمان المالي، الذي ‌تم توسيعه هذا العام .

ولم ترد ​وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الأمن الداخلي على الفور على طلبات التعليق.

