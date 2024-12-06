«تنظيمية خليجي 26» تطمئن على التجهيزات



أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي زين 26» المقررة إقامتها في الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 3 يناير المقبل برئاسة عبدالرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي أن الاستعدادات لاستضافة الكويت للتجمع الخليجي الرياضي المهم تسير بصورة مميزة من الجوانب الفنية والتنظيمية كافة.



وكشفت الهيئة العامة للرياضة الكويتية عقب انعقاد الاجتماع الـ15 للجنة أن الوزير المطيري شدد على ضرورة تكثيف الجهود من جميع اللجان العاملة لضمان إظهار البطولة بأبهى صورة واستقبال الأشقاء من الوفود الرياضية الخليجية والجماهير أفضل استقبال.



واطلع أعضاء اللجنة على آخر استعدادات اللجان العاملة خاصة في ما يتعلق بجاهزية الاستادات التي ستستضيف البطولة وملاعب التدريب وتجهيزات حفل الافتتاح والختام والأمور اللوجستية. وأشارت اللجنة إلى أن الوزير المطيري حريص على الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة بوقت مبكر قبل انطلاق المنافسات. وأشادت اللجنة بالمبادرات المميزة لمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص الهادفة للمشاركة في إنجاح هذا العرس الرياضي الخليجي.