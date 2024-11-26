«الأزرق» يخوض 3 مباريات ودية ويعلن قائمة «خليجي 26»

عقدت اللجنة الفنية في الاتحاد الكويتي لكرة القدم اجتماعاً مع الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة الأرجنتيني خوان بيتزي لبحث تحضيرات «الأزرق» لخوض منافسات خليجي 26 المقرر إقامتها في الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر، حتى 3 يناير المقبلين، وسيقيم المنتخب الكويتي معسكراً خارجياً في العاصمة القطرية الدوحة بداية من بعد غدٍ يخوض خلاله ثلاثة لقاءات ودية أمام منتخبات سوريا ولبنان واليمن من أجل الوقوف على التشكيلة والطريقة التي سيخوض بها منافسات كأس الخليج.

وأعلن أسامة حسين نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم للشؤون الفنية أن مجلس إدارة الاتحاد اعتمد قائمة اللاعبين التي تضم 30 لاعباً وهم: خالد الرشيدي، عبدالرحمن الفضلي، سعود الحوشان، سليمان عبدالغفور، (حراسة المرمى) مشاري غنام، سلطان العنزي، خالد إبراهيم، فهد الهاجري، حمد الحربي، ناصر خضر، سامي الصانع، حسن حمدان، معاذ الظفيري، راشد الدوسري، مهدي دشتي، أحمد الظفيري، منتصر عبدالسلام، فواز عايض، رضا هاني، خالد الخرقاوي، علي خلف، فيصل زايد، يوسف ماجد، مبارك الفنيني، محمد دحام، سلمان العوضي، يوسف ناصر، عيد الرشيدي، معاذ الأصيمع وبندر بورسلي.

وأوضح أسامة حسين أن القائمة اعتمدت بعد اجتماع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بحضور الأرجنتيني خوان بيتزي مدرب «الأزرق»، ومدير المنتخبات سعود المجمد ومدير المنتخب عبدالرحمن الموسى.

وتشهد الحصة التدريبية التي سيخوضها الأزرق الليلة على الملعب الفرعي لاستاد جابر الدولي غياب لاعبي الكويت والقادسية نظراً لمشاركتهما الخارجية في بطولة دوري أبطال آسيا أمام فريق ناساف الأوزبكي والرفاع البحريني بدوري أبطال الخليج.

وناقشت اللجنة الفنية تقارير الجهازين الفني والإداري لمواجهتي كوريا الجنوبية والأردن التي أقيمت خلال الفترة الماضية ضمن الجولتين الخامسة والسادسة لتصفيات كأس العالم 2026، ويحتل منتخب الكويت المركز الخامس قبل الأخير برصيد 4 نقاط متقدماً بنقطة على منتخب فلسطين.

وأشاد الأرجنتيني خوان بيتزي بالروح العالية التي أبداها اللاعبون كافة خلال مواجهة الأردن، والتي أسهمت في استعادة الثقة بعد الخسارة بالجولة السابقة أمام كوريا الجنوبية وقال بيتزي: المنتخب سعى للخروج بالنقاط الثلاث كاملة، ولكن قابلنا سوء حظ كبير في إنهاء المباراة بالفوز، وأشاد بالمجهود الكبير الذي بذله جميع اللاعبين أمام المنتخب الأردني، مضيفاً أن المنتخب تنتظره مواجهات صعبة للغاية خلال الفترة المقبلة منها منافسات خليجي 26، وبين أن الجهاز الفني يعمل على دراسة وضعية جميع اللاعبين وتأهيلهم بالصورة المأمولة، خاصة أن الأزرق في حاجة إلى ضخ دماء جديدة خلال الفترة المقبلة، ومنافسات بطولة الخليج فرصة لتقديم عدد من اللاعبين الذين ظهروا بشكل متميز خلال الفترة الماضية.