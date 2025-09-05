رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم يؤكد التزامه بدعم إسرائيل

اتخذ بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدن موقفاً معاكساً للوضع العالمي، مؤكداً التزامه بدعم إسرائيل، وقال نويندورف إن الالتزام واضح تجاه إسرائيل، وذلك في معبر حديثه في بداية بطولة ودية للشباب على خلفية الحرب في غزة.

وتتعرض إسرائيل في الوقت الحالي لانتقادات عالمية لكن نويندورف أكد، اليوم الجمعة، أن لدى ألمانيا التزاما خاصا بعد الحرب العالمية الثانية ومحرقة الهولوكوست.

وأضاف: "أنا مؤرخ وعلى دراية بمسؤوليتنا، يجب علينا أن نتخذ موقفا واضحا وندعم إسرائيل".

وجاء حديث نويندورف في بداية بطولة والتر بنسمان التذكارية في مقر الاتحاد الألماني في فرانكفورت، والتي تشهد مشاركة ست فرق أقل من 17 عاما ومنها فريق مكابي تل أبيب وتتواصل منافساتها حتى يوم الأحد.

وقال نويندورف: "أنا سعيد بوجود مكابي تل أبيب هنا، الاتحاد الألماني لديه علاقات قوية مع إسرائيل، ووجود مكابي هنا خير دليل على ذلك".

وكان بنسمان من المؤسسين للاتحاد الألماني في عام 1900 كما أنشأ مجلة "كيكر" الرياضية عام 1920، وتوفي في منفاه بسويسرا عام 1934 وذلك بعدما هرب من ألمانيا في أعقاب سيطرة النازية على السلطة في العام السابق.

وتقام منافسات كأس بنسمان للمرة الأولى منذ عام 1937، وهي تعد أقدم بطولة للشباب في أوروبا، وإلى جانب المباريات، فإنها تشهد لقاءات مع ناجيين وشهود عيان على الهولوكوست وتدور المناقشات حول مواضيع مثل معاداة السامية والعنصرية والتمييز.

وعن تنظيم الحدث رغم الصعوبات المالية قال نويندورف: "هذه إشارة مهمة إلى ما نقوم به في الاتحاد الألماني".

وأضاف أن بنسمان كان يسعى جاهدا لجمع الناس معا من خلال كرة القدم وبناء مجتمع متماسك ومتفاهم وتعزيز التفاهم الدولي، بناء على إدراكه المبكر بقدرة كرة القدم على تجاوز الحدود والعداءات وتعزيز الترابط.







