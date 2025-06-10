إسبانيا تُجهز الجزيرة للموسم الجديد

أعلن نادي الجزيرة عن برنامج إعداد الفريق الأول لكرة القدم استعداداً للموسم الكروي 2025 - 2026، الذي ينطلق أغسطس المقبل. ويبدأ الفريق فترة الإعداد للموسم الجديد مطلع يوليو المقبل، والذي سيشهد عودة الفريق إلى التدريبات وإجراء الفحوصات الطبية والقياسات البدنية للاعبين، إذ من المقرر أن يخوض الفريق تدريبات يومية في أبوظبي حتى موعد المعسكر الخارجي.

وحدد الجزيرة لإقامة معسكره الخارجي في مدينة ماريبا بإسبانيا، حيث يستمر الفريق في معسكره الأوروبي في نفس المكان، ويبدأ المعسكر اعتباراً من يوم 13 يوليو المقبل، يتخلله عدد من المباريات الودية متدرجة المستوى سيتم تحديدها لاحقاً، ويختتم المعسكر بعودة الفريق إلى أبوظبي 4 أغسطس المقبل، ويستمر في تدريباته بالعاصمة حتى موعد انطلاقة الموسم.