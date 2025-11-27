رباعية مبابي تقود ريال مدريد للفوز 4-3 على أولمبياكوس بدوري الأبطال

سجل المهاجم كيليان مبابي أربعة أهداف، منها ثلاثة أهداف خلال ثماني دقائق فقط لتكون ثاني أسرع ثلاثية في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وقاد ريال مدريد إلى فوز مثير 4-3 على مضيفه أولمبياكوس اليوناني اليوم الأربعاء، ليستعيد ريال بذلك مذاق الانتصارات بعد ثلاث مباريات متتالية بلا فوز في كل المسابقات.

وتخطى مبابي مدافعين اثنين ليسجل الهدف الأول لريال إثر تمريرة حاسمة من فينيسيوس جونيور في الدقيقة 22، بعد أن تقدم تشيكينيوس لأولمبياكوس بهدف مبكر في الدقيقة الثامنة.

وبعدها بدقيقتين، سجل مبابي الهدف الثاني بضربة رأس إثر عرضية من أردا جولر، وقبل أن يستعيد اليونانيون توازنهم بعد الهدفين، أضاف المهاجم الفرنسي الهدف الثالث بتسديدة رائعة أخرى.

وسدد أوريلين تشواميني لاعب ريال كرة قوية لكنها اصطدمت بإطار المرمى.وقلص أولمبياكوس الفارق بعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني بضربة رأس من مهدي طارمي من مسافة قريبة قبل أن يضيف مبابي الهدف الرابع لريال بعد تمريرة حاسمة أخرى من فينيسيوس.

وبعدها، أضاف أيوب الكعبي الهدف الثالث لأولمبياكوس بضربة رأس في الدقيقة 81.ورغم الضغط المكثف في الدقائق الأخيرة، لم ينجح أولمبياكوس في خطف هدف التعادل.

وصعد ريال مدريد إلى المركز الخامس في ترتيب مرحلة الدوري برصيد 12 نقطة من خمس مباريات، بينما تجمد رصيد أولمبياكوس عند نقطتين في المركز 33.

وتتبقى ثلاث جولات على نهاية مرحلة الدوري، وتتأهل الفرق الثمانية الأولى في الترتيب إلى الدور التالي مباشرة.