أرسنال يقسو على بايرن بثلاثية وينفرد بقمة دوري أبطال أوروبا

واصل أرسنال الإنجليزي انطلاقته الرائعة في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 / 1 على ضيفه بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء، في الجولة الخامسة للمسابقة القارية.

وعلى ملعب (الإمارات) في العاصمة البريطانة لندن، كان أرسنال الطرف الأفضل في اللقاء، وأضاع لاعبوه أكثر من فرصة محققة، ليحقق فوزه الخامس على التوالي في البطولة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن.

وبادر يوريان تيمبر بالتسجيل لأرسنال في الدقيقة 22، لكن سرعان ما أدرك بايرن التعادل بواسطة نجمه الصاعد لينارت كارل في الدقيقة 32، لتهتز شباك فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا للمرة الأولى في المسابقة هذا الموسم.

وحسم أرسنال المباراة لصالحه في الشوط الثاني، حيث أعاد نوني مادويكي التقدم للفريق اللندني بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 69، فيما أضاف جابرييل مارتينيلي الهدف الثالث في الدقيقة 76، بعد دقائق من نزوله لأرض الملعب قادما من مقاعد (البدلاء).

وبذلك، حقق أرسنال، الذي لا يزال يبحث عن تحقيق لقبه الأول في دوري الأبطال، فوزه الرابع في تاريخ لقاءاته مع بايرن، الذي لا يزال يمتلك الأفضلية بتحقيقه 8 انتصارات، علما بأنه الأول منذ 20 أكتوبر/تشرين الأول 2015، حينما فاز الفريق الإنجليزي 2 / صفر على نظيره الألماني، على ذات الملعب.

وارتفع رصيد أرسنال إلى 15 نقطة، ليحلق في الصدارة، متفوقا بفارق 3 نقاط على بايرن ، صاحب المركز الرابع.