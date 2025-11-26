هزيمة أولى لمانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا أمام باير ليفركوزن

تلقى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي هزيمة أولى في مشواره بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم، بعدما سقط على ملعبه ووسط جماهيره أمام ضيفه باير ليفركوزن الألماني بنتيجة صفر / 2.

وسجل أليكس جريمالدو هدف التقدم لليفركوزن في الدقيقة 23، ثم أضاف باتريك تشيك الهدف الثاني في الدقيقة 54.ورفع ليفركوزن رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث عشر، أما مانشستر سيتي فقد تجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز السادس.

وأهدر ناثان أكي فرصة مبكرة للتسجيل في الدقيقة الخامسة بعد تسديدة تصدى لها الحارس لتتحول إلى ركنية . واستمر سيتي في ضغطه بشكل مكثف أملا في تسجيل هدف مبكر.

وواجه باير ليفركوزن صعوبة في الخروج بالكرة من المناطق الدفاعية في ظل الضغط المتقدم من الفريق الإنجليزي.

وفي الدقيقة 23 جاء التقدم على عكس سير المباراة، حيث نجم القائد والمدافع الإسباني جيرمالدو في تسجيل هدف التقدم من مرتدة سريعة، بعد كرة تهيأت له داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة يسارية قوية في الشباك معلنا عن تقدم ليفركوزن.

ويعد هذا الهدف هو الثامن للاعب الإسباني مع باير ليفركوزن في جميع المسابقات، ليكون هدافا للفريق، ويصل إلى ضعف ما سجله من أهداف في الموسم الماضي.

واكتسب الفريق الألماني الثقة بعد هدف التقدم، وبدأ في مبادلة مانشستر سيتي السيطرة والهجمات، مع الخروج بالكرة بشكل مثالي تحت الضغط.

وعاد سيتي للسيطرة من جديدة لكن بشكل غير إيجابي، حيث لم تكن هناك خطورة كبيرة على مرمى الحارس مارك فليكين.

وأرسل أوسكار بوب عرضية أرضية خطيرة في الدقيقة 43 لكن الدفاع أبعدها إلى ركنية من أمام المرمى مباشرة.وتصدى حارس ليفركوزن لتسديدة قوية من الهولندي تيجاني رايندرز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

واستمر السيتي في محاولاته من أجل التعديل في الشوط الثاني، حيث سعى الفريق من خلال كرات عرضية وتسديدات من خارج منطقة الجزاء، بالإضافة للضغط المتقدم.

لكن الفريق الألماني كرر نفس ما فعله في الشوط الأول وسجل هدفا مباغتا ليضاعف تقدمه من ضربة رأس رائعة من التشيكي باتريك تشيك بعد عرضية إبراهيم مازا.

وكان جوارديولا قد أجرى 3 تبديلات مع بداية الشوط الثاني حيث شارك جيريمي دوكو بدلا من أوسكار بوب، وفيل فودين ونيكو أورايلي على حساب ريكو لويس وريان آيت نوري على الترتيب.

وفي ظل عدم وجود حلول هجومية قوية اضطر جوارديولا للدفع بالهداف النرويجي إيرلينج هالاند والفرنسي ريان شاريق بدلا من عمر مرموش وعبدالقادر خوسانوف.

ورغم سيطرة سيتي إلا أن الفريق الإنجليزي لم يكن بالخطورة الكافية على مرمى ليفركوزن، الذي ظل محتفظا بخطورته في الهجمات المرتدة.

وتألق حارس ليفركوزن ليبعد تسديد ريان شرقي في الدقيقة 84.وخرج مانشستر سيتي بهذه الهزيمة من قائمة الفرق التي لم تتعرض لأي خسارة في دوري الأبطال هذا الموسم والتي تضم حاليا بايرن ميونخ وإنتر ميلان وأرسنال وتوتنهام.