3 أندية تسيطر على لقب هداف دوري المحترفين

بعد أن حسم التوغولي لابا كودجو مهاجم العين صدارة هدافي دوري أدنوك للمحترفين للموسم المنصرم 2024 - 2025، كتب اسمه في تاريخ بطولة الدوري، وخلال دوري المحترفين منذ بدايته موسم 2008 - 2009، لم ينجح أي نادٍ في حصول لاعبيه على لقب الهداف أكثر من العين، واللافت أن لقب الهداف انحصر بين ثلاثة أندية فقط، هي: العين والجزيرة والوحدة، بينما فاز لاعب من بني ياس باللقب مرة وحيدة.

ورغم أن الكثيرين اعتبروا أن موسم لابا كودجو مع العين لم يكن الأفضل للاعب منذ ارتدائه قميص «الزعيم»، لكن كودجو حصل على لقب هداف دوري أدنوك للمحترفين برصيد 20 هدفاً، وللمرة الثالثة في تاريخه، بعد عامي 2021 - 2022، و2022 - 2023، وبعد صراع استمر حتى الجولات الأخيرة من عمر المسابقة مع نجم وهداف الوحدة، السوري عمر خريبين، وهداف الموسم الماضي، الذي جاء ثانياً برصيد 17 هدفاً.

ومن المعروف أن لابا كودجو أحرز أكبر عدد من الأهداف في موسم 2019 - 2020، الذي ألغيت نتائجه بسبب جائحة «كورونا»، وكان ذلك في موسمه الأول مع العين، إذ أحرز 19 هدفاً، ورغم قرار اللجنة الفنية برابطة المحترفين بتثبيت إحصاءات وأهداف اللاعبين، إلا أنه لا يترتب عليه أي أثر قانوني، وبالتالي، لم يحتسب هدافاً للدوري، لكن احتسبت ضمن رصيد أهدافه، ولا يوجد هداف لذاك الموسم، وبالتالي، لا يمكن اعتبار تتويجه بلقب الهداف سوى 3 مرات فقط.

وخرج لقب الهداف من صفوف العين خلال مواسم المحترفين في 9 مواسم من أصل 17 موسماً، متضمنة الموسم الملغى بسبب جائحة «كورونا»، حيث لا تلغى نتائج الموسم الأرقام الشخصية للاعبين، ومن ضمنها عدد الأهداف.

ويأتي الجزيرة ثانياً، بحصول لاعبيه على لقب هداف دوري المحترفين في 4 مواسم، يليه الوحدة في 3 مواسم، ثم مرة واحدة لنادي بني ياس.

وشملت قائمة المتوجين بلقب الهداف من العين 4 لاعبين، هم خوسيه ساند موسم 2009 - 2010، والغاني أسامواه جيان في 3 مواسم متتالية، والسويدي ماركوس بيرغ هداف الدوري موسم 2017 - 2018، وأخيراً لابا كودجو في مواسم، 2021 - 2022، 2022 - 2023، و2024 - 2025.

وتضم من الجزيرة أسماء لامعة حصلت على اللقب، وهي: البرازيلي فيرناندو بايانو موسم 2008 - 2009، وماركو فوزينيتش موسم 2014 - 2015، والهداف التاريخي علي مبخوت موسمي 2016 - 2017 و2020 - 2021، ومن الوحدة لا ينسى كأحد الهدافين المتميزين على مدار تاريخ الدوري، سيباستيان تيغالي، الهداف التاريخي للعنابي، وتوج بلقب الهداف مرتين، موسمي 2015 - 2016، و2018 - 2019، ثم السوري عمر خريبين هداف الدوري الموسم الماضي، بينما حصل السنغالي أندريه سانجاهور نجم بني ياس السابق، على لقب الهداف موسم 2010 - 2011.

ويتصدر نجم الجزيرة السابق والنصر الحالي، علي مبخوت، قائمة الهدافين التاريخيين للدوري، برصيد 228 هدفاً، ويملك الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد، بـ 33 هدفاً، سجلهم في موسم 2016 - 2017، يليه تيغالي بـ 184 هدفاً، وفابيو ليما الذي لا يزال في الملاعب بـ 176 هدفاً، فيما دخل لابا كودجو قائمة العشرة الكبار، بعدما وصل إلى 118 هدفاً طوال مسيرته في الدوري.