بيمنتا: «الأبيض» لم يستغل البداية الجيدة في التصفيات

أكد لوكاس بيمنتا، مدافع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن ضياع فرصة الحصول على بطاقة التأهل المباشر لنهائيات كأس العالم 2026 لم يكن فقط بسبب نتيجة مباراة أوزبكستان، التي انتهت بالتعادل السلبي، في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

وتأجل حلم المنتخب الوطني في بلوغ كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك عام 2026 إلى الملحق، بعد أن اكتفى بالمركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة، وضمن خوض منافسات الملحق، التي تقام في شهر أكتوبر المقبل.

وحسمت الإمارات وقطر التأهل إلى الملحق عن المجموعة الأولى، والعراق أو عمان أو فلسطين عن المجموعة الثانية، ولا يزال التنافس قائماً على حصد بطاقة التأهل المباشر بين أستراليا والسعودية في الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة، بينما حسمت إندونيسيا مقعدها في الملحق عن المجموعة الثالثة.

وتتنافس المنتخبات الستة على مقعدين للتأهل للمونديال، إذ سيتم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين بنظام التجمع في دولة واحدة للعب دوري من دور واحد، ويتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما يلعب صاحبا المركز الثاني مباراتين ذهاباً وإياباً، ويصعد الفائز إلى الملحق العالمي.

وقال بيمنتا لـ«البيان» عقب التعادل المخيب لـ«الأبيض» مع أوزبكستان، والذي منح الأخيرة بطاقة الصعود للمونديال للمرة الأولى في تاريخها: «فقدنا فرصتنا في التأهل المباشر رغم أن هدفنا منذ بداية التصفيات كان حجز مقعد في المونديال من الدور الثالث، حاولنا تقديم كل ما لدينا في مباراتنا مع أوزبكستان، وأعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة إلى حد كبير، لكن للأسف لم نتمكن من التسجيل في مرمى المنافس».

موقف صعب

وأضاف: «كنا ندرك جيداً أننا في موقف صعب، وأنه لا بديل عن الفوز في آخر مباراتين مع انتظار تعثر أوزبكستان، لكن الأمور انتهت في هذه المرحلة، وعلينا التركيز الآن على ما نملكه في أيدينا، وهو منافسات الملحق في المرحلة الرابعة في أكتوبر المقبل من أجل التأهل».

وعن أسباب عدم التأهل مباشرة عن المجموعة أكد بيمنتا أن المنتخب الوطني أهدر نقاطاً كانت في متناول اليد في المواجهات السابقة، ولم يستغل البداية الجيدة للتصفيات، التي بدأت بالفوز خارج الأرض على قطر.

وتابع: «عدم التأهل المباشر لم يكن بسبب نتيجة مباراتنا مع أوزبكستان فقط، ولكن من المرحلة السابقة، التي أهدرنا فيها نقاطاً سهلة لم يكن من المفترض خسارتها، أبرزها التعادل على أرضنا مع كوريا الشمالية في الدور الأول، وهذه النقاط المهدرة صنعت الفارق، وأضاعت الكثير على المنتخب».

تركيز

وشدد بيمنتا على ضرورة نسيان الماضي، والتركيز على المرحلة المقبلة والمباراة المقبلة أمام قيرغيزستان، لافتاً إلى أن «الأبيض» أمامه فرصة خلال الشهور المقبلة للاستعداد بشكل أفضل والتحضير جيداً للملحق، وسيكون هناك مجال للتحسن وتطوير الأداء والوقوف على السلبيات تحت قيادة المدير الفني، أولاريو كوزمين. وعن فرص المنتخب الوطني في التأهل عبر الملحق قال: «بالتأكيد كل المواجهات صعبة، والمنتخبات التي صعدت للمرحلة الرابعة عبر الملحق لديها نفس الفرص والحظوظ، لكننا سنقاتل حتى النهاية ونتمسك بحلم التأهل للمونديال».

على جانب آخر حول المنتخب الوطني أنظاره إلى مواجهة قيرغيزستان المقررة بعد غد الثلاثاء في الجولة العاشرة والأخيرة من الدور الثالث للتصفيات، إذ يسعى «الأبيض» إلى العودة بانتصار وثلاث نقاط يحافظان على المركز الثالث في المجموعة للاستفادة من إمكانية لعب الملحق في الإمارات، بعدما تقدمت بطلب لاستضافة مباريات مجموعة من المجموعتين.

وتغادر بعثة المنتخب الوطني، مساء اليوم، إلى العاصمة القيرغيزية، بيشكيك، حيث يخوض «الأبيض» مراناً وحيداً في قيرغيزستان، بعد أن خاض المنتخب حصتين تدريبيتين في أبوظبي عقب مواجهة أوزبكستان.