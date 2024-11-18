5 مرشحين لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل مدرب في القارة السمراء في عام 2024. وضمت القائمة التي نشرها (كاف) عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، خمسة مدربين هم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي المصري، والفرنسي سيباستيان ديسابر مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية، والإيفواري إيميرس فاي مدرب منتخب كوت ديفوار، والبلجيكي هوجو بروس مدرب جنوب أفريقيا والبرتغالي بيدرو جونكالفيس مدرب أنجولا.

ونجح إيميرس فاي في التتويج مع منتخب بلاده بلقب كأس أمم أفريقيا التي أقيمت أوائل العام الجاري في كوت ديفوار، وذلك رغم كونه مدربا مؤقتا عقب إقالة الفرنسي جان لويس جاسكيه بسبب الأداء السيء للفريق في دور المجموعات.

من جانبه، حقق السويسري كولر لقب دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي للمرة الثانية على التوالي، بالإضافة إلى وصول الفريق إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس "إنتر كونتننتال" للأندية بعد الفوز على العين الإماراتي بطل آسيا، كما حافظ الفريق على لقب الدوري المحلي.

وترشح البلجيكي هوجو بروس، مدرب جنوب أفريقيا، للفوز بالجائزة، بعدما قاد الفريق للحصول على المركز الثالث في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، فيما تواجد الفرنسي سيباستيان ديسابر مدرب الكونغو الديمقراطية في القائمة، بعد حصوله على المركز الرابع في البطولة ذاتها.

وقاد جونكالفيس منتخب أنجولا لمشوار رائع في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة بكوت ديفوار، حيث وصل الفريق إلى دور الثمانية قبل الخسارة أمام نيجيريا بهدف نظيف