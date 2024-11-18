عودة «دي يونج» تعزز آمال هولندا في الأمم الأوروبية

جاءت عودة لاعب الوسط فرينكي دي يونج إلى صفوف منتخب هولندا للمرة الأولى منذ 14 شهراً دفعة قوية للفريق ومنحت المدرب رونالد كومان خيارات أفضل بعد التأهل إلى دور الثمانية بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وحظي أداء دي يونج خلال المباراة التي انتهت بفوز منتخب هولندا 4 - صفر على ضيفه المجري بإشادة واسعة النطاق مما ضمن للفريق تحقيق المركز الثاني في المجموعة الثالثة والتأهل إلى دور الثمانية.

وكانت آخر مرة شارك فيها دي يونج مع منتخب بلاده أمام أيرلندا في دبلن في تصفيات بطولة أوروبا سبتمبر العام الماضي، قبل أن تتسبب إصابة في الكاحل في غيابه لمدة ستة أشهر بينها فترة بطولة أوروبا 2024 في ألمانيا، كما غاب عن آخر 18 مباراة دولية خاضتها هولندا وعاد أخيراً فقط إلى ناديه برشلونة الإسباني.