«الأبيض» ينشد التفوق الثالث على قطر في «التصفيات المونديالية»

يختتم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، تحضيراته استعداداً لمواجهة شقيقه القطري، في الثامنة مساء غد، الثلاثاء، على استاد آل نهيان بأبوظبي، في إطار مباريات الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى بالدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وبعد انتهاء مرحلة الذهاب لمباريات المجموعة بتصفيات المونديال، والفوز المهم الذي حققه «الأبيض» على حساب منتخب قيرغيزستان بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية على استاد محمد بن زايد، وهو الفوز الذي عزز موقعه في المركز الثالث بالمجموعة، وأنعش آماله في التأهل بعد تقلص الفارق مع أوزبكستان الوصيفة إلى 3 نقاط، في ظل ابتعاد المنتخب الإيراني بالصدارة برصيد 13 نقطة.

ولن تكون المواجهة أمام منتخب قطر سهلة كسابقتها نظراً لأهميتها ولفك الشراكة بين المنتخبين، حيث يمتلك «الأبيض» في رصيده 7 نقاط بالتساوي مع قطر التي تأتي في المركز الرابع بفارق الأهداف عن منتخبنا الوطني.

وبالتالي فإن المنتخب يتعامل مع المباراة بشعار «اخدم نفسك بنفسك» من أجل الوصول للنقطة العاشرة التي ستكون مفتاح العودة من الباب الكبير للتأهل المباشر للمونديال في انتظار أي تعثر لمنتخب أوزبكستان.

ويتطلع «الأبيض» إلى مواصلة التفوق على شقيقه القطري في المواجهات التي جمعت بينهما في تصفيات المونديال، حيث تعد قمة الثلاثاء المقبلة هي الخامسة التي تجمع الإمارات وقطر في تصفيات كأس العالم على مدار تاريخهما، إذ سبق وأن التقيا في 4 مواجهات، نجح خلالها «الأبيض» في الانتصار على «العنابي» في مباراتين، وفازت قطر في مباراة، وتعادلا في مباراة.

وكانت أولى المواجهات بين الإمارات وقطر في تصفيات المونديال في أكتوبر عام 1989 ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديال 1990، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1 ـ 1 وسجل حينها خليل غانم هدف «الأبيض» مما فتح الطريق أمام المنتخب الوطني للتأهل لكأس العالم لأول مرة في تاريخه.

أما المواجهة الثانية ذات الطابع المونديالي بين المنتخبين فكانت في تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2002، وتبادلا الفوز خارج القواعد، إذ فازت قطر في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، ونجح منتخب الإمارات في الفوز في مباراة الإياب 2 ـ 1، قبل أن يفك «الأبيض» الشراكة بفوزه الأخير في التصفيات الحالية في بداية مشواره في المجموعة عندما حقق الفوز 3 ـ 1 في الدوحة.

وكسر حالة عدم الانتصار على شقيقه التي استمرت لأربع مباريات متتالية منذ 2019 بالخسارة 0 ـ 4 في كأس الأمم الآسيوية 2019، و2 ـ 4 في كأس الخليج التي أقيمت في نفس العام، و0 ـ 5 في بطولة كأس العرب عام 2021، ثم التعادل 1 ـ 1 في كأس الخليج التي أقيمت بالعراق 2023.

وسبق أن التقى «الأبيض» و«العنابي» في 34 مباراة، ورفع منتخبنا الوطني عدد انتصاراته إلى 10 بعد فوزه في مباراة الذهاب بالتصفيات الحالية، مقابل 14 فوزاً للمنتخب القطري، بينما حضر التعادل في 9 مواجهات.