أندية دورينا: همة عيال زايد ستكون حاضرة

أفرد عدد من مواقع أندية دوري أدنوك للمحترفين وأندية دوري الدرجة الأولى مساحات كبيرة واهتماماً أكبر عبر منصاتها الإعلامية والإلكترونية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي اهتماماً لمباراة منتخبنا الوطني أمام ضيفه أوزبكستان اليوم في الثامنة مساء في إطار مباريات الجولة التاسعة وقبل الأخيرة لمنافسات المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وأشار موقع شباب الأهلي على منصة إكس إلى أنه تبقت خطوتان فقط على تحقيق حلم التأهل لمونديال أمريكا وهمة عيال زايد ستكون حاضرة، كما تطرق نادي النصر على منصاته بعبارة «نباها ليلة من ليالي الفخر.. فيها الأبيض يرفع الراس» كلنا نرددها: منصور يا منتخبنا، وجاءت تغريدة نادي الوحدة بعنوان كلنا ثقة في جماهير الأبيض اليوم وكونوا في الموعد و«منصور يا الأبيض».

فارق

وقال موقع كلباء على منصاته: «جمهورنا الوفي، دعمكم يصنع الفرق. كونوا خلف منتخبنا الوطني أمام أوزبكستان اليوم الخميس 5 يونيو في تمام الساعة 8:00 مساءً على استاد آل نهيان، وجودكم في المدرجات هو الحافز الأكبر للاعبينا»، وجاءت تغريدة نادي الفجيرة بعنوان كلنا خلف منتخبنا اليوم في استاد آل نهيان وشدوا الهمة لنضع الأبيض في القمة ومنصور يا منتخبنا، وأيضاً غرد نادي العروبة بعبارة فالكم الفوز ومنصورين بإذن الله، ولم يختلف نادي دبا الحصن عن بقية الأندية بعد أن وضع صورة لنجوم الأبيض «كلنا معكم يا أبطال الوطن» ومهر النادي الصورة بعلامة النصر في إشارة إلى تحقيق النصر اليوم أمام منتخب أوزبكستان.

كما شاركت أندية دبا الفجيرة والإمارات والتعاون ومسافي والجزيرة الحمراء بتغريدات محفزة لنجوم الأبيض وفي انتظار فرحة الفوز اليوم.