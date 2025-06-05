ناصر اليماحي: «الأبيض» سيكون على قدر التحدي

أكد ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، أن التركيز مطلوب اليوم أمام أوزبكستان، ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة لمنافسات المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال في تصريح لـ«البيان»، إن مواجهة ملعب الوحدة في العاصمة أبوظبي لن تكون سهلة، خصوصاً أن منتخب أوزبكستان يسعى أيضاً للفوز وكسب النقاط، مشيراً إلى أن الأبيض سيكون على قدر التحدي، ولا يزال يمتلك فرصة بلوغ نهائيات المونديال.

بشرط تخطي عقبة منتخب الذئاب البيضاء اليوم، ومن ثم التفكير في مواجهة قرغيزستان المقبلة، مشيراً إلى أن تحقيق الانتصار لا يتأتى إلا بالعمل الجاد، وبتطبيق خطط الجهاز الفني، بقيادة المدرب الروماني كوزمين، والذي نتمنى له التوفيق في مهمته الأولى مع «الأبيض»، لافتاً إلى أن التفاؤل يسود الشارع الرياضي بتحقيق النتيجة الإيجابية، والتي يجب ألا نتنازل عنها، مهما كلفنا الأمر، وتابع، يجب على لاعبي المنتخب تحمل المسؤولية بكل شجاعة، كون المنتخب سيخوض مباراتين مهمتين في أيام قلائل، أمام كل من أوزبكستان وقرغيزستان بعد أيام، مشدداً على أنه يجب على اللاعبين إدراك أنه لا مجال لإهدار أي نقطة، لأن ذلك سيقلل من حظوظ المنتخب في المنافسة على بطاقتي التأهل المباشر للمونديال، مؤكداً قدرة المنتخب على تجاوز التحديات، مع مضاعفة الجهود، وصولاً إلى الظهور القوي والمشرف.

وقال اليماحي: المطلوب من الروماني كوزمين خلال هذه المرحلة، استغلال الأسماء الجديدة التي تشكل إضافة للمنتخب، وأضاف أن المعنويات عالية، بعد إقامة معسكر الفريق في أبوظبي، والذي توافرت فيه كل سبل النجاح، تابع، في ما يبدو أن معنويات اللاعبين عالية، وهم في حالة فنية عالية وجيدة، وسيكون للجهاز الفني خيارات أكثر، في ما يتعلق باختيار التشكيل المناسب لمباراة اليوم، متمنياً وجود الحضور الجماهيري، الذي يتوقع توافدهم ملعب الوحدة في العاصمة أبوظبي، معرباً عن أمله في أن يحتفل اللاعبون مع جمهورهم عقب نهاية المباراة، ومن ثم يكون التفكير في مباراة الثلاثاء القادم، المهمة والحاسمة للأبيض.