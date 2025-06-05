كوزمين: سنحارب من أجل تحقيق الحلم الإماراتي

أكد أولاريو كوزمين، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم أنه سيحارب مع لاعبي «الأبيض» لتحقيق الحلم الإماراتي بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن مواجهة أوزبكستان صعبة، ولكن الجميع جاهز للتضحية من أجل تحقيق الفوز في هذه المرحلة الحاسمة. ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الأوزبكي، في الثامنة من مساء اليوم، على استاد آل نهيان بأبوظبي، في مواجهة لا خيار فيها أمام «الأبيض» سوى الفوز للإبقاء على آماله في التأهل المباشر إلى المونديال.

وقال كوزمين في مؤتمر صحافي أمس: «شرف وفخر لي أن أتواجد هنا اليوم، أتمنى مع اللاعبين أن نحقق حلم كل الإمارات، بالطبع لن تكون مرحلة سهلة، لكننا جاهزون للتضحية، وسنحارب من أجل فرصنا وحلمنا».

وأضاف: «سنخوض مواجهة صعبة أمام واحد من أفضل فرق آسيا، عملنا بشكل جيد خلال فترة المعسكر، وحاولنا الاستفادة من كل شيء، وعلينا اللعب بروح وعزيمة وإصرار خلال المباراة».

وتابع: «نؤمن بفرصنا، وقلت للاعبين إنه الشيء الوحيد الذي علينا أن نحارب بقوة من أجل هذا الحلم، بالطبع عندما يتولى مدرب جديد المهمة يحاول تطبيق أفكاراً جديدة، والأمر الجيد أني أعرف اللاعبين منذ فترة طويلة ولدينا تواصل جيد، ورأيت مدى حماسهم ورغبتهم في بذل أقصى جهد خلال التدريبات، لدرجة أني اضطررت لإيقاف التدريبات أكثر من مرة لتهدئة اللاعبين».

وختم: «لا أفكر في أسماء بعينها في المنتخب سواء من نادي الشارقة أو غيره كوني كنت المدرب السابق للفريق، فجميع اللاعبين متساوون بالنسبة لي، والعنصر الأفضل والأجهز هو من سيشارك في اللقاء خاصة وأن المجموعة الحالية هم الأفضل في الدولة».

تحضيرات جيدة

وقال خالد عيسى حارس مرمى المنتخب الوطني إن اللاعبين محظوظون باللعب تحت قيادة مدرب مثل الروماني كوزمين، مشيراً إلى أن تحضيرات «الأبيض» لمواجهة أوزبكستان سارت بشكل جيد والأجواء كانت أكثر من إيجابية، والجميع متكاتف لتحقيق هدف التأهل إلى كأس العالم.

وأضاف عيسى: «اعتبر نفسي محظوظاً بالعمل مع كوزمين قبل إنهاء مسيرتي الكروية، لأني كنت أسمع عنه عندما تولى أندية شباب الأهلي والشارقة والعين من قبل، فهو مدرب محنك ويعرف كيف يستخرج أفضل ما في اللاعبين. اقترب من 15 عاماً في الملاعب لم أصادف مدرباً استطاع فهم والتواصل مع اللاعبين بهذه الطريقة في خلال أسبوع واحد فقط، حيث لم يكن هناك أي صعوبة في إيجاد التفاهم والتجانس بين المجموعة ككل».

وتابع: «أرى أننا أقرب للصعود أكثر من أي وقت مضى، لكن لتحقيق ذلك علينا بتقديم التضحيات، ولا بد أن يعلم الجميع سواء لاعبين أو مدربين أو جمهور أو حتى مسؤولي اتحاد الكرة أن الهدف واحد والجميع في مركب واحد وأي كلمة أو جملة تؤثر معنوياً بشكل كبير على المنتخب في الفترة المقبلة».

وأتم: «أمامنا مباراتان في غضون 5 أيام، مطالبون بالتركيز وأن نقدم كل ما لدينا، والنتيجة تبقى في علم الغيب».