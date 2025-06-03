إنزاجي مدرباً للهلال السعودي بعد رحيله عن إنتر ميلان

بعد سويعات من إعلان نادي إنتر ميلان الإيطالي انفصاله عن مدربه سيموني إنزاجي، أتم نادي الهلال السعودي اتفاقه مع المدرب الإيطالي لتولي القيادة الفنية للفريق الأول اعتباراً من كأس العالم للأندية 2025 وبعقد يمتد لـ 3 مواسم، بحسب تقرير إعلامي، اليوم الثلاثاء.

وكشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، اليوم الثلاثاء، أن إنزاجي سيوقع هذا الأسبوع عقده مع الهلال ليتولى المهمة رسمياً والتي ستبدأ أمام ريال مدريد الإسباني في كأس العالم للأندية.

وأضاف رومانو أن إنزاجي سيحصل على راتب سنوي ضخم، دون الكشف عن قيمته، فيما كانت تقارير صحفية سابقة أشارت إلى أن المدرب الإيطالي سيحصل على 25 مليون يورو سنوياً.

يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من الخسارة الموجعة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بخمسة أهداف دون رد في نهائي دوري أبطال أوروبا.