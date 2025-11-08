فيديو | كيف تسبب حكم نهائي السوبر المصري في تجميد الدوري التركي؟

يعد الحكم التركي خليل أوموت صاحب الـ 39 عاماً الذي اختاره الاتحاد المصري لكرة القدم، حكماً لمباراة نهائي كأس السوبر 2025 بين الأهلي والزمالك على ملعب استاد محمد بن زايد في أبو ظبي مساء الأحد، واحد من أبرز حكام الدوري التركي في السنوات الأخيرة بعدما حصل على الشارة الدولية عام 2017 وشارك في إدارة العديد من المباريات الكبرى على المستويين الأوروبي والعالمي.

وتزايدت شهرة الحكم التركي بعد حادثة مثيرة عام 2023، عندما تعرض لاعتداء جسدي من رئيس نادي أنقرة جوجو عقب لقاء فريقه أمام ريزة سبور اعتراضاً على قراراته التحكيمية ما أسفر وقتها عن إصابته في الوجه ونقله إلى المستشفى، وتسببت الواقعة حينها في تجميد نشاط الدوري التركي مؤقتاً.

ويعُرف عن أوموت اسلوبه الحازم داخل الملعب واعتماده على البطاقات التحذيرية، ورغم الانتقادات التي وُجهت يحتفظ بوجوده ضمن صفوة حكام النخبة في أوروبا، وسبق له إدارة مباراة الأهلي المصري والعين الإماراتي في بطولة كأس القارات، وهي المباراة التي فاز بها الفريق المصري بثلاثة أهداف لاشيء للزعيم العيناوي.

فيديو