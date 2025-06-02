خورفكان يستغني عن 3 لاعبين.. ويوليو بداية التجمع

قرر نادي خورفكان لكرة القدم الاستغناء عن ثلاثة لاعبين عقب نهاية الموسم الكروي 2024 - 2025 وهم: الحارس أحمد ديدا والمدافع عبدالله الكربي بالإضافة للاعب المقيم براين راميريز وأكد النادي عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»، انتهاء علاقته باللاعبين الثلاثة، كونهم خارج حساباته بالموسم الجديد، ووجه لهم الشكر على الفترة التي قدموها مع «النسور»، وكان خورفكان قد أنهى خدمات 5 لاعبين قبل عدة أيام هم: عمر جمعة ربيع، ووليد حسين، وسلطان فايز، وعادل سبيل إلى جانب المدافع الكوري كون كيونج وون، كما تعاقدت شركة كرة القدم مع المدرب الوطني حسن العبدولي خلفاً لمواطنه عبدالمجيد النمر الذي بات قريباً من الإشراف على تدريب البطائح.

من جانبه، أكد مدرب خورفكان حسن العبدولي بدء التجمع الداخلي للفريق في الأسبوع الأول من شهر يوليو بإجراء الفحوص الطبية إلى جانب التعرف إلى اللاعبين ومن بعده سيكون التوجه للمعسكر الخارجي الذي من المقرر أن يكون في النمسا وسلوفينيا ويتخلله عدة مباريات تجريبية، موضحاً أنه من خلال التجمع الداخلي سيتم وضع الخطة التي سيعتمد عليها الجهاز الفني وسيكون هناك تصور أيضاً للمراكز التي يحتاجها الفريق وتحديد الأسماء التي يمكن أن تنضم للفريق الموسم الجديد.