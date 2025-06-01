الظفرة ودبا .. طموحات منافسة الكبار في «المحترفين»

عاشت جماهير الظفرة ودبا الفرحة الكبرى وهي تتابع مراسم احتفالية الفريقين بطلاً ووصيفاً لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»، وصعودهما معاً للعب مع «المحترفين» الموسم المقبل، وسيكون التحدي الجديد أمام الفريقين هو مواصلة التألق، بطموحات منافسة الكبار والبقاء مع كبار دوري الأضواء، وجاءت احتفالية تتويج الظفرة بدرع المسابقة والميداليات الفضية أنيقة ومميزة لتنطلق بعدها أفراح جمهور الظفرة من ملعب العربي في إمارة أم القيوين وحتى منطقة الظفرة، حاملين درع الهواة الذي ناله «االفارس» عن جدارة واستحقاق وبعد موسم طويل وشاق وبفارق نقطة عن دبا الذي أنهى الموسم ثانياً برصيد 56 نقطة، ليكون الوعد دوري المحترفين في الموسم الجديد والذي يتطلب مضاعفة الجهد من إدارة كلا الناديين.

مباركة

من جهته بارك عبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة لفريقي الظفرة ودبا، الصعود والتأهل لدوري الأضواء، معرباً عن أمله في أن يكون الفريقان إضافة حقيقية لدوري المحترفين، وحظاً أوفر للفرق التي لم يحالفها التوفيق في المواسم القادمة، موضحاً أن دوري الدرجة الأولى جذب الأنظار حتى صافرة الحكم النهائية، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على قوة المسابقة والتنافس إلى جانب جاهزية اللاعبين، وسعي إدارات الأندية التي كانت حريصة على وصول فرقها إلى منصات التتويج.

فرحة

بدوره، قال حمدان سيف المنصوري، رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة: «فريقي صعد للبقاء في دوري المحترفين، وليس للعودة من جديد للعب في دوري الدرجة الأولى الصعب، وذلك من خلال تواجد فرق قوية لا يستهان بها في المسابقة»، وأشار إلى أن التتويج بالدرع تم بمجهود وعزيمة أبطال الفريق وجهازهم الفني والإداري، ولا ننسى دور جمهور الظفرة الذي نهدي له هذا التتويج.

من جانبه، أعرب أحمد سعيد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة نادي دبا، عن سعادته ببلوغ النواخذة مصاف دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن فريقه صعد بفضل العمل الكبير والجهد المقدر من قبل مجلس الإدارة واللاعبين والجهازين الفني والإداري، ولا ننسى دور الجمهور. مشيراً الى أن دبا صعد ليبقى مع الكبار، والفريق ليس بغريب عن دوري الأضواء، وطموحه دائماً بلوغ أعلى المراتب، وسبق لنا التواجد في المسابقة لثلاث مواسم متتالية، وكنا في مركز جيد.

إهداء

وأكد الظنحاني، أن إدارة النادي اتبعت خطة ممنهجة مع اللاعبين والجهاز الفني، فضلاً عن إبعادهم عن التصريحات الإعلامية من أجل تحقيق حلم التأهل لدوري المحترفين للمرة الرابعة في عصر الاحتراف، منوهاً بأن منظومة العمل كانت ناجحة لحد كبير، إضافة للجهود المستمرة من قبل إدارة النادي، ونجاح اللجنة الفنية في استقطاب أفضل اللاعبين قبل بداية الموسم، وتوفير كل مقومات النجاح، مع إزالة جميع العقبات التي تعتري طريق الفريق، ولا ننسى رعاة النادي من المؤسسات الحكومية والشركات وجميع أعضاء مجلس الإدارة الذين سهروا من أجل هذه اللحظة وهي تأهل دبا لدوري المحترفين.

طموح

من جانبه، عبّر ريان يسلم، نجم الظفرة، عن سعادته وزملائه اللاعبين بالحصول على درع دوري الهواة واللعب في دوري الأضواء خلال الموسم الكروي الجديد، مشيراً إلى أن طموحه الشخصي هو ارتداء قميص منتخبنا الوطني من جديد، لافتاً إلى أن الانضمام لقائمة الأبيض شرف لكل لاعب، وأشار إلى أنه عازم على تحقيق الإضافة المطلوبة للظفرة في دوري المحترفين إذا أتيحت له فرصة الاستمرارية مع فارس الظفرة.

وقال عامر عمر، لاعب دبا الفجيرة: «مجلس الإدارة وفّر لنا كل سبل الصعود إلى دوري المحترفين، وأيضاً الشكر يمتد للجمهور الذي وقف مع النواخذة من أول يوم»، لافتاً إلى أن صعوبة موسم دوري الهواة الأخير، والذي يعد من أصعب المواسم بتواجد فرق قوية رفع أغلبها شعار الصعود، ولذلك جاءت المنافسة قوية.