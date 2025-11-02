"برنابيو صغير في دمشق".. ريال مدريد في سوريا قريباً!

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات، عن أنّ نادي ريال مدريد الإسباني يعتزم إنشاء ملعب كرة قدم في مركز معالجة التسول بمنطقة الكسوة في ريف دمشق 2026.

وقالت قبوات في مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي: "نادي ريال مدريد سينشئ السنة المقبلة ملعب كرة قدم في الكسوة".

ونظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جلسة حوارية تناولت فيها خطتها لمكافحة التسول والآلية التي ستتبعها للحد من هذه الظاهرة بالتعاون مع محافظتي دمشق وريفها، في مركز مكافحة التسول بمنطقة الكسوة.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في كلمة لها على "ضرورة تكاتف جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية للحد من انتشار هذه الظاهرة (التسول)التي أضحت مشهداً مؤلماً في شوارع سوريا، ما يعكس عمق المشكلة الاجتماعية المتراكمة.

وركزت قبوات على ضرورة توجيه الجهود لرعاية الأطفال المتسولين من الفتيات والفتيان حتى سن الـ18، باعتبارهم الفئة الأكثر عرضة للاستغلال والانتهاك، مشيرة إلى أنه سيتم تأمين الاحتياجات الغذائية الأساسية وفق معايير معتمدة، وبناء عليها، تحدد مدة بقاء الطفل في مراكز الرعاية الاجتماعية، والتي تتراوح بين 6 أشهر وسنتين.