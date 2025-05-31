إنتر يبحث عن مجد الأبطال وباريس يطارد الحلم المنتظر

تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونيخ الألمانية لمتابعة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين إنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، المقررة إقامتها اليوم.

وستكون هذه المباراة هي الأولى بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا، وثاني مباراة نهائية فقط تجمع بين فريقين من فرنسا وإيطاليا بعد نهائي موسم 1992 - 1993، عندما تغلب مارسيليا على ميلان 1/صفر، وهي المباراة التي أقيمت أيضاً في ميونيخ.

ويهدف باريس سان جيرمان بقيادة الإسباني لويس إنريكي لحصد أول ألقابه في البطولة، وهو الحلم الذي طال انتظاره بعدما كان قريباً من تحقيقه في عام 2020 عندما خسر المباراة النهائية أمام بايرن ميونخ في لشبونة.

في المقابل، يأمل فريق إنتر ميلان بقيادة سيموني إنزاغي في التتويج بلقبه الرابع، حيث سبق له التتويج باللقب ثلاث مرات، كان آخرها في عام 2010، وكان الفريق قريباً من حصد اللقب في 2023، لكنه خسر المباراة النهائية أمام فريق مانشستر سيتي.

وأصبح سان جيرمان ثالث فريق فرنسي يتأهل لنهائي كأس أوروبا للأندية الأبطال أكثر من مرة، وذلك بعدما حقق ريمس هذا الإنجاز في موسمي 1955 - 1956، و1958 - 1959، ومارسيليا في موسمي 1990 - 1991، و1992 - 1993.

وتمكن سان جيرمان من الفوز في تسع مباريات من آخر 11 مباراة له بدوري أبطال أوروبا، وسجل هدف التقدم في سبع مباريات من آخر تسع مباريات بكل المسابقات.

في المقابل، ستكون هذه هي المباراة النهائية السابعة لإنتر ميلان في دوري الأبطال. وحقق إنتر ميلان الفوز في عشر مباريات في النسخة الحالية من البطولة، وهذا أكبر عدد من الانتصارات للفريق في موسم واحد في بطولة تابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».

وخسر إنتر ميلان في مباراة واحدة فقط من آخر 14 مباراة بدوري الأبطال هذا الموسم، ولم يخسر في آخر ثماني مباريات أوروبية له، حيث فاز في ست مباريات وتعادل في مباراتين.

ووفقاً لقواعد البطولة، إذا انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، فسيخوض الفريقان شوطين إضافيين مدة كل واحد 15 دقيقة، وإذا ظل التعادل قائماً خلال الوقت الإضافي، فسيتم اللجوء لركلات الترجيح.

ويدير اللقاء الحكم الروماني إشتفان كوفاتش (40 عاماً). يذكر أن الفائز من هذه المواجهة سيشارك في بطولة كأس السوبر الأوروبي، حيث سيواجه فريق توتنهام الإنجليزي، الذي توج بلقب الدوري الأوروبي.