الظفرة يتوّج بلقب دوري الهواة

توج عبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم فريق الظفرة، رسمياً، بدرع دوري الدرجة الأولى للموسم الكروي 2024 - 2025، إثر فوزه على العربي بهدف اللاعب لامين ياتارا في الدقيقة 11 لينهي فارس الظفرة مسابقة الدوري في المركز الأول برصيد 57 نقطة، ويصعد للعب في دوري أدنوك للمحترفين للمرة الثالثة في تاريخ النادي.

وجاء تتويج البطل على الطريقة الأوروبية، بعد أن تم إطلاق الألعاب النارية وأشعة الليزر، وعاشت جماهير الظفرة ليلة رائعة بملعب العربي في أم القيوين، واحتفلت مع اللاعبين بدرع دوري الدرجة الأولى، وقام اللاعبون بحمل مدربهم على الأعناق عقب نهاية اللقاء، وحضر المباراة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الظفرة.

وعلى ملعب تحفة النواخذة احتفل دبا الفجيرة «الوصيف» ببطاقة التأهل أمام ضيفه الجزيرة الحمراء بعد الفوز عليه بنتيجة 3 - 1 ، أحرز ثلاثية النواخذة كل من غوستافو هنريكي وأحمد عيسى وأيمن رشوق في الدقائق 4، 41، 63 .

وسجل للضيوف أحمد مجدي في الدقيقة 18 لينهي النواخذة المسابقة في المركز الثاني برصيد 56 نقطة بفارق نقطة عن الظفرة صاحب المركز الأول، ويصعد دبا للمرة الرابعة في تاريخه لدوري الكبار.

وعقب نهاية مباراة دبا والجزيرة الحمراء أقامت إدارة نادي دبا احتفالية رائعة بمناسبة الصعود والعودة لدوري الكبار، حيث غطت الألعاب النارية سماء ملعب تحفة النواخذة في دبا، وعزفت فرقة شرطة الموسيقى مقاطع موسيقية تفاعل معها الحضور.