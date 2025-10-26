ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على برشلونة في الكلاسيكو

حقق ريال مدريد فوزاً مهماً على برشلونة بملعب سانتياجو برنابيو، وبنتيجة 2-1 اليوم الأحد، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

واحتفظ ريال مدريد بصدارة الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة ووسع الفارق مع الوصيف برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة.

وجاء الهدف الأول لريال مدريد عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 22، وتعادل برشلونة عن طريق فيرمين لوبيز في الدقيقة 38، ثم سجل جود بيلينجهام الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 43 لتصبح النتيجة 2-1.

ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2025–2026 (حتى الجولة العاشرة)

1.ريال مدريد – 27 نقطة

2.برشلونة – 22 نقطة

3.فياريال – 20 نقطة

4.إسبانيول – 18 نقطة

5.أتلتيكو مدريد – 16 نقطة

6.ريال بيتيس – 16 نقطة

7.إلتشيه – 14 نقطة

8.أتلتيك بيلباو – 14 نقطة

9.خيتافي – 14 نقطة

10.إشبيلية – 13 نقطة

11.ألافيس – 12 نقطة

12.رايو فاليكانو – 11 نقطة

13.أوساسونا – 10 نقاط

14.ليفانتي – 9 نقاط

15.مايوركا – 9 نقاط

16.ريال سوسيداد – 9 نقاط

17.فالنسيا – 9 نقاط

18.سلتا فيغو – 7 نقاط

19.ريال أوفييدو – 7 نقاط

20.جيرونا – 7 نقاط