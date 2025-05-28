محمد اليماحي: صفوف كلباء لن تشهد تغييرات كبيرة الموسم المقبل

أكد محمد عبيد اليماحي، رئيس شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء، أن قائمة الفريق الأول لن تشهد تغييرات كبيرة في صفوف اللاعبين للموسم المقبل، مع السعي إلى دعم الفريق بإضافات بسيطة، في ظل الهدف الأساسي بالحفاظ على الفريق الحالي.

مشيراً إلى أن النادي قطع شوطاً كبيراً في ما يتعلق بالصفقات الجديدة، التي يسعى النادي لضمها، والتجهيز لفترة الإعداد للموسم المقبل.

وأنهى اتحاد كلباء الموسم في المركز التاسع في دوري أدنوك للمحترفين برصيد 32 نقطة، بعدما حقق الفريق الفوز في 8 مباريات، والتعادل في مثلها، وخسر 10 مباريات.

وقال اليماحي لـ «البيان»: «بطبيعة الحال، طموحنا في الموسم المنصرم كان أكبر من الوجود في المركز التاسع، الذي أنهى به الفريق دوري المحترفين، لكن في الوقت نفسه، النتائج لم تكن سيئة للغاية، بعد أن قدم الفريق مباريات جيدة، وحقق نتائج إيجابية، وأنهينا الموسم في مركز وبرصيد نقاط أفضل من الموسم الماضي».

وأضاف: «ربما النتائج لم تكن على قدر الطموح، والهدف الذي وضعته إدارة شركة كرة القدم في بداية الموسم، فالهدف كان واضحاً بالوجود في مركز أفضل من الموسم الماضي، إلى جانب المنافسة على إحدى بطولتي الكأس، سواء كأس رئيس الدولة.

أو كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ولم يحالفنا خلالها التوفيق، بعض المباريات سُرقت منا، لكن نأمل ومتفائلون بتقديم مستوى وكرة قدم أفضل مع الفريق الحالي».

إضافات بسيطة

وعن مستقبل الفريق والتعاقدات الجديدة، وما إذا كانت القائمة ستشهد تغييرات كثيرة في اللاعبين، كشف اليماحي أن الفريق لن يشهد تغييرات كبيرة على قائمة اللاعبين الحالية، وإنما فقط بعض الإضافات البسيطة من العناصر الجديدة، التي يسعى النادي للاستفادة من خدماتها،.

حيث هناك استقرار على الحفاظ على الفريق الحالي، الذي يضم العديد من اللاعبين المميزين، مشيراً إلى أن إدارة شركة كرة القدم قطعت شوطاً كبيراً في هذا الأمر.

وأكد استمرار الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني مع الفريق في الموسم المقبل، سيتم عقد جلسة معه، من أجل مناقشة الاستعدادات، ومتطلباته للموسم المقبل، بناء على تقريره الفني، لافتاً إلى أن النادي استقر بنسبة كبيرة على التحضيرات والتجهيزات للموسم المقبل.

وقال: «رازوفيتش مستمر مع كلباء، وسنعقد جلسة معه للاستقرار على كل متطلبات التحضير للموسم القادم، وأنهينا بنسبة كبيرة تجهيزات فترة الإعداد والمعسكر الخارجي، وكذلك الاستقرار على بعض العناصر التي يحتاجها الفريق لدعم صفوفه، حيث نكثف جهودنا حالياً في ملف اللاعبين».

ورداً على سؤال حول إمكانية بقاء الإيراني مهدي قائدي، الذي قدم أداء متميزاً في الموسم المنصرم، واستمراره مع كلباء في الموسم القادم، قال:

«المفاوضات بين كلباء وشباب الأهلي متواصلة بخصوص استمرار مهدي قائدي مع «النمور»، والأمور تسير في اتجاه إيجابي، في ظل العلاقات الطيبة التي تربط بين إدارة الناديين».