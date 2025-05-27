الوحدة يعود إلى المشاركة الآسيوية بعد غياب 4 سنوات

بعد أن حسم المركز الثالث لصالحه في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين مع نهاية الموسم، يعود الوحدة للظهور على مسرح القارة الآسيوية من جديد، بعد غياب 4 سنوات عن المشاركة في بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ونجح الوحدة في حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المقبل، بعدما احتل المركز الثالث في نهاية الدوري هذا الموسم، عقب الفوز على البطائح 3 - 1 في الجولة 26 الأخيرة من المسابقة، ليرافق شباب الأهلي والشارقة في بطولة النخبة.

واستفاد الوحدة من تعثر الوصل، الذي خسر برباعية من الشارقة في الجولة الأخيرة، ولم يفوت هدية «الملك» الثمينة، لينهي الموسم برصيد 48 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصل، الذي حجز مقعده في دوري أبطال آسيا 2.

وستكون مشاركة «العنابي» الآسيوية في النسخة المقبلة الرابعة عشر في تاريخ مشاركاته القارية، بعدما سبق وشارك الفريق في 13 نسخة سابقة، إذ تعود أول مشاركة للوحدة في البطولات الآسيوية إلى عام 2000، سواء بالمسمى القديم، أو دوري أبطال آسيا بالنظام القديم، الذي بدأ عام 2003، قبل استحداث بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المنصرم، وتوج بلقبها أهلي جدة السعودي.

وتعود آخر مشاركة للوحدة، الذي يعد ضمن أكثر الأندية الإماراتية مشاركة في دوري الأبطال إلى عام 2021، عندما وصل الفريق إلى الدور ربع النهائي، وخرج أمام النصر السعودي، إذ لم ينجح خلال السنوات الأربع الماضية في التأهل لدوري الأبطال، حيث كان قد أنهى الدوري الموسم الماضي في المركز الخامس، وفي موسم 2022 - 2023 احتل المركز الثالث غير المؤهل للبطولة، ونفس المركز في موسم 2021 - 2022.

وتعد نسخة 2007، الأفضل بالنسبة للوحدة خلال مشاركاته القارية السابقة عبر تاريخه، ووصل خلالها إلى الدور نصف النهائي، لكنه خرج أمام سباهان أصفهان الإيراني، بعد الخسارة ذهاباً 1 - 3 والتعادل في أبوظبي 0 - 0،

وخرج الفريق من الدور ربع النهائي مرتين، الأولى عام 2004 أمام باختاكور الأوزبكي، بالتعادل 1 - 1 والخسارة خارج أرضه 0 - 4، والثانية أمام النصر السعودي في عام 2021، فيما تخطى الفريق دور المجموعات في نسخة عام 2019، عندما تأهل أولاً عن مجموعته برصيد 13 نقطة، وقاد الفريق حينها مدربه الحالي الهولندي هينك تين كات، ولكن الفريق خرج من دور الـ 16 أمام النصر السعودي، مع المدرب الإسباني مانويل خيمينيز، رغم التعادل في جدة 1 - 1، إلا أنه خسر في مباراة العودة على ملعبه 2 - 3.

بينما تأهل الفريق للمشاركة في البطولة في نسخة 2020، لكنه اعتذر عن عدم استكمال مباريات دور المجموعات، بسبب الظروف القهرية، وعدم القدرة على السفر خلال جائحة «كورونا».