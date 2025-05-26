كلباء يثمّن إنجازات المراحل السنية لكرة القدم

حصدت فرق المراحل السنية لكرة القدم بنادي كلباء 3 ألقاب، مع نهاية موسم 2024/2025، الذي نظمته لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بعد فوز صغار النمور بكأس دوري 10 سنوات الفئة د، وبطولة دوري 11 سنة الفئة ب، وكذلك نيل لقب بطولة دوري 13 سنة الفئة د، كما جاء فريق 16 سنة المركز الثاني «الفئة ب»، وفريقا 12، و14 سنة في المركز الثالث «الفئة ب»، وامتد التميز على صعيد الهدافين، نال اللاعب عيسى أحمد كميل لقب هداف دوري 16 سنة، وزميله ناصر الكلباني لقب هداف دوري 14 سنة، إلى جانب فوز سيف سعود كميل بلقب هداف دوري 11 سنة.

بدوره، قال جمال الدرمكي المشرف الفني على فرق المراحل السنية بنادي كلباء: الفوز بهذه الألقاب، لم يأتِ من فراغ، وإنما جاء بعد عمل شاق ومستمر طوال الموسم الكروي الحالي، موجهاً الشكر لقيادة شركة كرة القدم بنادي كلباء، ولجهود المدربين والإداريين، وأيضاً اللاعبين، الذين سعوا للتتويج بهذه الألقاب، لافتاً إلى أن الهدف الرئيس وراء الاهتمام بهذه الفرق، هو تكوين قاعدة قوية من فرق المراحل السنية، التي تضم خامات ومواهب تكون رافداً للفريق الأول، ولفرق المراحل السنية، كما أشاد الدرمكي بالثلاثي عيسى كميل هداف دوري 16 سنة، وناصر الكلباني هداف 14 سنة، وسيف سعود هداف دوري 11 سنة.