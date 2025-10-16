المغرب يبلغ نهائي كأس العالم للشباب بفوزه على فرنسا بركلات الترجيح

تأهل منتخب المغرب إلى نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، بعدما تغلب على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 4.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1 / 1 بعدما تقدما المنتخب المغربي وتعادل نظيره الفرنسي، ليحقق المنتخب العربي إنجازا تاريخيا ويتأهل للنهائي بانتظار الفائز من مباراة الأرجنتين وكولومبيا التي تقام في وقت لاحق اليوم الخميس.

وأصبح منتخب المغرب أول منتخب عربي وثالث أفريقي يتأهل لنهائي مونديال الشباب بعد كل من نيجيريا وغانا.

تقدم منتخب المغرب عن طريق ركلة جزاء حصل عليها في الدقيقة 32 ونفذها ياسر زابيري لتصطدم بالقائم ثم الحارس الفرنسي ليساندرو أولميتا وتدخل الشباك.وظل المنتخب المغربي صاحب الأفضلية في الشوط الأول باستثناء فرصة فرنسية تصدى لها الحارس يانيس بن شاوش.

وفي الدقيقة 52 نجح منتخب فرنسا في تعديل النتيجة عن طريق ميشال الذي تابع كرة عرضية داخل منطقة الجزاء بتسديدة مباشرة في الشباك.

وطالب المنتخب المغربي باحتساب ركلة جزاء أخرى نتيجة وجود لمسة يد ضد مدافع فرنسا، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب بعد العودة لتقنية الفيديو.وشهدت المباراة حالة طرد في صفوف المنتخب الفرنسي خلال الوقت الإضافي كانت من نصيب راني نزينجولا لحصوله على الإنذار الثاني.

وفي ركلات الترجيح دفع مدرب المغرب بالحارس البديل بومسعودي، وأهدر المنتخب الفرنسي ركلتي ترجيح، مقابل ركلة للمغرب، ليفوز الأخير إجمالا ويتأهل للمباراة النهائية.