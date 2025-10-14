لامين يامال جديد يسطع في برشلونة

يبدو أن أكاديمية «لا ماسيا» ما زالت تنسج خيوط الحكايات التي صنعت مجد برشلونة، فبعد أن قدّمت للعالم أسماء مثل ميسي، وإنييستا، وتشافي، ولا تزال تقدم آخرين اليوم مثل بيدري، ولامين يامال وغيرهم كثر، ها هي اليوم تنفض الغبار عن جوهرة جديدة عمرها 15 عاماً تُدعى إبريما تونكارا، والملقب بـ«لامين يامال الجديد».

وُلد تونكارا في غامبيا قبل أن يشدّ الرحال مع أسرته إلى إسبانيا عام 2017، حيث لفت الأنظار بسرعة داخل الفئات السنية للبرسا بفضل مهارته الفنية المذهلة ولمسته الأنيقة، موهبة دفعت مدربيه إلى تسريعه في السلم الكروي، لينتقل من فريق تحت 15 عاماً إلى فريق تحت 19 عاماً بزمن قياسي.

يواصل اليوم تونكارا نثر سحره الكروي مع شباب برشلونة، بعدما خاض 3 مباريات وسجّل هدفاً، وشارك للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا للشباب أمام باريس سان جيرمان، حيث أظهر في دقائق معدودة جرأةً وثقةً تنبئان بمستقبل كبير.

وارتدى خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، قميص منتخب إسبانيا تحت 17 عاماً، فكان نجم التصفيات الأوروبية بلا منازع، بتسجيله 3 أهداف وتمريره الحاسمة في مباراتين، ليؤكد أن بريقه لا يقتصر على الأكاديمية فحسب، بل يمتد إلى الساحة الدولية أيضاً.

يمتاز تونكارا بسرعة اتخاذ القرار، وبقدرة استثنائية على تجاوز المدافعين رغم أنه غالباً يواجه لاعبين أكبر منه بثلاث أو أربع سنوات، ونضجه الفني والذهني جعلا مدربي برشلونة يضعونه ضمن قائمة المواهب المرشحة لطرق أبواب الفريق الأول قريباً.

في أروقة النادي، يُجمع المدربون والمحللون على أن فلسفة برشلونة لم تتغير: لا ماسيا ما زالت منجماً لا ينضب للمواهب، ومع كل لمسة من تونكارا، يشعر الجميع بأن حقبة جديدة قد بدأت.. حقبة تعيد للأذهان أيام ميسي وبوسكيتس وتشافي سابقاً، وشيئاً من لامين يامال حالياً.

إبريما تونكارا، إذن، ليس مجرد اسم جديد في الأكاديمية… بل مشروع نجم عالمي قادم قد يكتب قريباً سطوراً جديدة في قصة السحر الكتالوني.